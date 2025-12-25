この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

気象予報士の松浦悠真氏が、自身のYouTubeチャンネル「マニアック天気」で「【警報級】26日(金)は暴風雪と大雪に警戒 JPCZと低気圧でドカ雪のおそれ」と題した動画を公開。26日(金)を中心に日本海側で警報級の大雪や暴風雪となる可能性について、最新の予測データを基に詳しく解説した。



松浦氏によると、26日(金)にかけて強い冬型の気圧配置が形成され、さらに日本海で発生する低気圧が急速に発達しながら北陸方面へ進む見込みである。この影響で、日本海寒帯気団収束帯（JPCZ）が発生し、特定の地域で集中的に雪雲が発達、「ドカ雪」となるおそれがあると指摘した。寒気も非常に強く、25日夜から西日本に流入し始め、26日には-12℃以下の強い寒気が日本海側まで南下。特に東北地方の上空には-36℃という非常に強い寒気が流れ込み、大気の状態が極めて不安定になるという。



26日(金)18時までの24時間予想降雪量は、多いところで北陸地方で60cm、東北・関東甲信・近畿・中国地方で50cm、北海道で40cm、九州北部で20cmに達する見込みだ。主に山沿いでの大雪が予想されるが、松浦氏は「西日本は寒気が強く、平地でも雪が積もる可能性がある」と注意を促した。その後、27日(土)18時までの24時間でも、北海道・東北地方で50cm、北陸地方で40cmの追加の降雪が予想されている。



また、暴風雪と高波にも厳重な警戒が必要である。26日(金)は北海道・東北で最大風速20m/s、北陸・近畿で25m/sの非常に強い風が吹くと予測。波の高さも東北・北陸・近畿・中国地方で6mに達し、猛烈なしけとなる見込みだ。



大雪と暴風雪のピークは26日(金)となる見通しで、交通機関への大きな影響が懸念される。松浦氏は、峠道の運転に十分注意するとともに、最新の気象情報や交通情報をこまめに確認するよう呼びかけている。