■＜SUMMER SONIC 2026＞

日程：2026年8月14日(金)・15日(土)・ 16(日)

東京会場：ZOZOマリンスタジアム & 幕張メッセ

大阪会場：万博記念公園

【開催に向けてクリエイティブマン代表 清⽔直樹からのコメント】

1990年にクリエイティブマンを⽴ち上げて、10年後の2000年に満を持してスタートしたサマーソニック。海外に移動しなくても世界レベルの⾳楽フェスを気軽に楽しんでもらいたいというメッセージ(Traveling Without Moving)と共に、⽇本初となる東阪同⽇開催の⼤型フェスに挑みました。初年度からGreen Dayを筆頭に多くの国内外のアーティストが出演し、2003年にはRadioheadが伝説のライブでトリを飾り名実共に世界に知られるフェスになったのです。それからは、サマーソニック出演後にBIGになっていくアーティストも次々と⽣まれていき、10年、20年の記念イヤーでの3⽇間の開催経て、来る2026年の25周年には過去最⼤の3⽇間で33万⼈の記録にチャレンジとなります。

過去24年でサマーソニック/ソニックマニアに参加してくれた約470万⼈のオーディエンスには、⼼からの感謝と共にもう⼀度忘れられない夏の⽇々を合作してもらいたいと願います。来年も⼼躍る魅⼒的なACTSが、⼀⽣に⼀度／Once in a Lifetime と思える気合いで最⾼のライブを繰り広げる事でしょう。懐かしい再会や新しい発⾒がまた始まります。では2⽉予定の第⼀弾のアナウンスまで良いHolidayを過ごして下さい。