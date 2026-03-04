テゲバジャーロ宮崎は2日、“南九州ダービー”で宮崎サポーターに向けてベースボールシャツを配布すると発表した。宮崎は4月25日にKUROKIRI STADIUM(クロスタ)で行われるJ2・J3百年構想リーグWEST-B第12節で、鹿児島ユナイテッドFCと対戦。2025シーズン初めて同会場で開催した際に配布して大好評だったベースボールシャツを、この試合でも配布することが決まった。今回はいちご株式会社、株式会社星山設計が協賛し、デザイン