マックのナゲットで作る「チキン南蛮」レシピが大バズリ「天才だ」「これが革命か…」 お笑い芸人が“魔改造”
お笑い芸人が明かしたマクドナルドのチキンマックナゲットを使ったレシピがXに投稿され、表示回数708万件超え、5万7000「いいね！」が付く話題となっている（24日午後7時時点）。
【写真】お笑い芸人・はじめちゃんが生み出した、食欲そそるマックナゲットの「チキン南蛮」
投稿したのは、福岡県を拠点に活動しているお笑い芸人のはじめちゃん（28）。「おいらは天才なのでマックがナゲット15ピースのセールをやってる時はテイクアウトにして490円のチキン南蛮を錬成します」とコメントし、手作り「チキン南蛮」の写真を披露した。
マクドナルドは12月31日までの期間限定で、チキンマックナゲットの15ピースを、通常価格740円のところ490円で販売中。それを独自にアレンジしたものとなっている。作り方は以下の通り。
【作り方】
1：チキンマックナゲット 15ピースにしょうゆ2：お酢1：砂糖1：みりん1の割合で作った甘酢タレをかけて炒める
2：「1」に、ゆで卵１個、玉ねぎ1／2玉と、マヨネーズ3：お酢1：砂糖1：の割合と、塩コショウ少々、にんにく少々、しょうゆ少々で作ったタルタルソースをかける
レシピを見たユーザーからは「その発想は天才すぎますね。ナゲットの安さを活かして、自分だけの最強メニューを作る感じ」「マック買ってきてるのに、料理するなんて偉すぎる」「天才だ」などの声が相次いだ。
また「マックナゲットじゃなくとも、市販のチキンナゲットでできますな この発想はなかったし、チキン南蛮を作るハードルも下がる」「これが革命か…」「ジャンキー魔改造極まってて流石です」などとの称賛の声も集まっている。
