今回ご紹介するのは、「ごはんだよ」という飼い主さんの呼びかけに応じ、物陰からひょっこり姿を現した猫ちゃんの姿。そのあまりにも愛らしい表情と仕草に、多くの人が癒されたようです。投稿はXで37万表示・2.1万いいねを集め「めちゃくちゃかわいい」「美人さん」といったコメントが続々と寄せられました。

【写真：猫に『ごはんだよ！』と声をかけると…たまらなく可愛いリアクション】

「ごはん」の声に反応？ひょっこり顔を出す猫のマシュちゃん

Xアカウント『マシュ 鼻たれノルジャン』に登場するのは、猫のマシュちゃん。クリーム＆ホワイトの美しい毛柄と、きゅるんとした大きな瞳が魅力的な女の子です。

ある日、飼い主さんが「ごはんだよ」と声をかけたところ、物陰からひょっこりと姿を現したマシュちゃん。その様子を収めた投稿が、注目を集めました。

きゅるんとうるんだような瞳で、小首をかしげていたというマシュちゃん。飼い主さんの「ごはん」という言葉に反応したのでしょうか。まるで「呼びましたか？」と言っているかのような、何ともいえない愛らしい表情がたまりません。飼い主さんのコメントにもあるように、「ちょっと困り顔」なところも印象的で、思わずキュンとしてしまいます。

キュンとする“表情”がたまらないと話題に

マシュちゃんの仕草と表情は、多くのXユーザーを癒したようです。「ひょっこり見つめる目が可愛すぎます」「本当に可愛い猫ちゃんですね」「美人さん☺︎」「ごはん楽しみですからね」など、共感と称賛のコメントが続々と寄せられました。

そんなマシュちゃんですが、普段はおもちゃで遊ぶのが大好きで、やんちゃな一面もあるのだとか。飼い主さんの投稿からは、遊びに夢中になる無邪気な姿や、遊んで欲しくておねだりするような姿がたびたび紹介されています。

どんなときも、可愛さ全開なマシュちゃん。日々の愛らしい様子は、Xアカウント『マシュ 鼻たれノルジャン』でたっぷり楽しむことができます。

飼い主さん、マシュちゃん、この度はご協力誠にありがとうございました。

写真・動画提供：Xアカウント「マシュ 鼻たれノルジャン」さま

執筆：kaori

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。