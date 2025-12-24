¥¥à¥¿¥¯ÃåÍÑ¤ÈÆ±¤¸¥ï¡¼¥¯¥Þ¥ó¡Ö1900±ß·ã°Â¥Õ¥ê¡¼¥¹¡×¤òÉ×¤ËÃå¤»¤Æ¤ß¤¿¤é¡Ä¤¬¤Ã¤«¤ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤âÀµÄ¾¥ì¥Ó¥å¡¼
¡¡¤³¤Î½©¡¢¥¥à¥¿¥¯¤¬·ã°Â¥ï¡¼¥¯¥Þ¥ó¤òÃå¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡© ·ÝÇ½¿Í¤¬ÃåÍÑ¤¹¤ëÉþ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¥à¥¿¥¯¤¬±©¿¥¤Ã¤¿¥ï¡¼¥¯¥Þ¥ó¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î²Á³Ê¤Ï¤Ê¤ó¤È¡¢ÀÇ¹þ1900±ß¡ª ¤·¤«¤âÃÍ²¼¤²¤µ¤ì¤Æ¡¢980±ß¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤òInstagram¤Ç¸«¤ë Takuya Kimura(@takuya.kimura_tak)¤¬¥·¥§¥¢¤·¤¿Åê¹Æ
¡ÚÌÚÂ¼¤Ò¤«¤ë¡Û
¾ÅÆîºß½»¤ÎÊÔ½¸¼Ô/¥é¥¤¥¿¡¼¡££´¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò½Ð»º¸å¡¢ÆÈ³Ø¤Ç¥é¥¤¥¿¡¼¤ËÅ¾¿È¡£Â¿¿ô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¥³¥é¥à¤ò´ó¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬ÆÉ¤ß¤¿¤¤µ»ö¡×¤ò½ñ¤¯¤Î¤¬¥â¥Ã¥È¡¼¡£
Twitter¡§@hikaru___kimura¡¢Instagram¡§@hikaru.writer
¤³¤ÎÅê¹Æ¤òInstagram¤Ç¸«¤ë Takuya Kimura(@takuya.kimura_tak)¤¬¥·¥§¥¢¤·¤¿Åê¹Æ
¡ÚÌÚÂ¼¤Ò¤«¤ë¡Û
¾ÅÆîºß½»¤ÎÊÔ½¸¼Ô/¥é¥¤¥¿¡¼¡££´¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò½Ð»º¸å¡¢ÆÈ³Ø¤Ç¥é¥¤¥¿¡¼¤ËÅ¾¿È¡£Â¿¿ô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¥³¥é¥à¤ò´ó¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬ÆÉ¤ß¤¿¤¤µ»ö¡×¤ò½ñ¤¯¤Î¤¬¥â¥Ã¥È¡¼¡£
Twitter¡§@hikaru___kimura¡¢Instagram¡§@hikaru.writer