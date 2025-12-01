ËüÇî¤Î¡È¼ÂÊªÂç¥¬¥ó¥À¥àÁü¡É¤¬ìî¤¤¤¿ÍýÍ³¡ÖÂç²°º¬¥ê¥ó¥°¤Î¤»¤¤¡×¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼
ÈÖÁÈ¤Ïº£²ó¡¢¡Öº£Ç¯¥¤¥ÁÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¿Ê¹Ô¡£¡ÈËüÇî¤Î¾ÝÄ§¡ÉÂç²°º¬¥ê¥ó¥°¤ÎÀß·×¼Ô¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÆ£ËÜ»á¤Ï¡Ö¥ê¥ó¥°¤òºî¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¹â¤µ20¥á¡¼¥È¥ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¡¢¼þ¤ê¤Î¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Î¹â¤µÀ©¸Â¤òËÍ¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ê¹â¤¤·úÊª¤¬¡ËÎ©¤Á¤¹¤®¤ë¤È¼þ¤ê¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¡¢¹â¤µÀ©¸Â¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¸ì¤ë¡£¡¡
¤½¤·¤Æ¡Ö¥¬¥ó¥À¥à¤¬Íè¤ë¡¢¤È¡£¥¬¥ó¥À¥à¤Î¹â¤µ¤ò¡¢ËÍ¡¢ÇÄ°®¤·¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡£¹â¤µ20¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÀ©¸Â¤À¤È¡¢¥¬¥ó¥À¥à¡¢Î©¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¥¬¥ó¥À¥à¡¢ìî¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¡È¼ÂÊªÂç¥¬¥ó¥À¥àÁü¡É¤¬ìî¤¤¤¿¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÍýÍ³¤Ë¸ÀµÚ¡£¼ÂºÝ¤Ë¼Ì¿¿¤ò¸«¤¿¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤Ï¡Ö¤¦¤ï¤Ã¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¡¢Âç²°º¬¥ê¥ó¥°¤Î¤»¤¤¤Ê¤ó¤«¡ª¡×¡Ö¥Û¥ó¥Þ¤ä¡ª¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
Æ£ËÜ»á¤Ï¡Ö¡È¥¬¥ó¥À¥à¤òìî¤«¤»¤¿ÃË¡É¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾Ð¤¤¡¢¡Ö¥¬¥ó¥À¥à¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤«¤é¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ëìî¤«¤»¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Æ¡Ä¡£¡Ø¤¢¤Ã¡¢¥ä¥Ð¥¤¡Ä¡Ù¤È¡£¤³¤ì¤Ï³«ËëÁ°¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À±ê¾å¤¹¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¥Ó¥¯¥Ó¥¯¤·¤Æ¡×¤¤¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢¡Ö¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¤é¡¢¤³¤Î¥Ý¡¼¥º¤Ï¤³¤Î¥Ý¡¼¥º¤Ç¥¢¥ê¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£»ö¤Ê¤¤òÆÀ¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
