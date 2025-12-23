他者への関わりがリスクと見なされる現代、街中でマナー違反を目撃しても「見て見ぬふり」をする人が急増している。その背景には、SNSでの拡散や逆ギレ、さらには身の危険を伴うトラブルへの強い懸念がある。「ABEMA Prime」では、注意をすることの是非や、注意が消えた社会が招く弊害について議論が行われた。

【映像】注意がきっかけで電車内での言い争いに発展（実際の様子）

番組では、マナー違反に対して自ら行動を起こす「注意派」と、リスクを回避する「静観派」で、両論が展開された。積極的に注意を行うというのは、EXITの兼近大樹。「電車の中で電話をしている人がいたら『申し訳ないけれど、周り見たら結構嫌がっている感じの人いるわ。やめてもらえるかな』といった話し掛け方をする。それで揉めたことは一度もない」と自らの経験を語った。揉め事に発展するケースの多くが、双方が「正義」をぶつけ合い、最初からぶつかりに行っている点にあると分析し、「コミュニケーション不足になっているだけだ」と指摘した。

パックンもこの意見に同調し、大声で話す客などには「ここは静かに楽しむ文化のお店です」と優しく教えるべきだと主張する。現代人はオンラインでの怒り合いに慣れ、現実社会のルールを知らない人が増えているとし、「全部『注意』というよりは『アドバイス』として、軽く教えてあげるのが社会人の責任ではないか」と持論を述べた。

対して、育児アドバイザーのてぃ先生は、注意することの危険性を強く訴えた。「今の時代、注意したら刺される。たまたま本当にヤバい人と出会っていないだけかもしれない。自分から関わりに行くことに、理解ができない」と、文字通り命懸けのリスクになる現状を述べた。

議論の焦点となったのは、誰も注意しなくなった社会の行く末だ。ライターの黒坂岳央氏は、「騒ぐのを放置すると『騒いでいいんだ』となり、みんなが騒ぎ出す。これは『割れ窓理論』にも通じるもので、住みやすい日本を維持するために、なるべく自分は注意するようにしている」と語った。

さらにリスクを回避しつつ注意する「技術」として、「他の人がいる場所で注意する」「子ども連れの親など、心理的に無茶なことをされにくい相手を選ぶ」といった、安全を確保した上でのアプローチを提案した。

一方で、EXIT・りんたろー。は、相方の兼近がトラブルに巻き込まれたり、その様子を切り取られてSNSで拡散されたりすることへの不安を口にした。「子どもに『ケンカを見たら止めなさい』と教えて、もし巻き込まれたら後悔すると思ってしまう」と、親としての複雑な葛藤も吐露していた。

（『ABEMA Prime』より）

