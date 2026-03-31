「元気を、いただきますっ」軽快なナレーションとともに、木村拓哉が牛丼を食す──。3月14日から放送されている、大手牛丼チェーン店「吉野家」のCMが好評だ。しかし、CMで木村が見せる“食事マナー”に、疑問の声があがっている。吉野家は13日、木村をブランドアンバサダーに起用したと発表し、新CMをスタートさせた。「現在、放送されているのは、車から降りた木村さんが吉野家の店舗に入って席に着く『オレと吉野家』篇と