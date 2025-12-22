この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

動画『売れる経営者になりたければ"プレゼン"を磨け。令和の"売れる"プレゼン方法を徹底解説』では、実践的なマーケティングを教える「りゅう先生」と、その弟子で『話し方革命』著者の川瀬氏が登場。現代AI時代に経営者やビジネスパーソンがなぜプレゼンテーションを磨くべきか、そして“人を動かす”ための本質的な話し方について語った。



冒頭、りゅう先生は「プレゼンは“動かすため”にやる」「人は何かしら感情が入った瞬間に動く」と強調。「テクニック以前に、まずマインドセットが重要。聞き手が“どう動くか”をイメージしながら話さなきゃ意味がない」と力説する。一般的な「きれいに情報を伝えるだけ」のプレゼンをバッサリ否定し、「ただ伝えるならPDFで十分」と、心を揺らす重要性を説いた。



続いて川瀬氏が「喋りが上手くなる必要はない。重要なのは“相手に伝わっているか”」と断言。さらに「聞き手の顧客インサイト、つまり心の中身をどれだけ予想し理解できるかが本質」と述べ、「これは決して“センス”ではなく、徹底した理解やリサーチで誰でも身につけられる」と独自の持論を展開した。



動画では、人を動かすプレゼンの型として“4ステップ”を紹介。それは「未来→問題→原因→解決」を順に辿り、聞き手の“気づいていない問題”を掘り起こしてから、第三者を使った“原因”で納得と共感を与え、解決策で背中を押すというもの。「一番やってはいけないのは、いきなりノウハウや解決策を語ること」と警告し、「本当に感情を動かすには、“気づき”を与えることが最重要」と述べた。



りゅう先生によれば「自分の何気ない一言が、相手の人生すら変える可能性がある。それなら“いい方向”へ動かしてあげるべき」と提言。また川瀬氏も「話し方革命の本で一番見てほしいのは“考え方やマインド部分”」、「テクニックは二の次」と強調し、テクニカルなトレーニングや添削サービスも本で提供していることをアピールした。



動画の締めでは、「みんなが普段何気なくしている“話す”という行為が、実はすべて“プレゼン”であり、人を動かすきっかけになっている」と総括。「どうせなら人に感謝される話し方を目指そう！」とエールをおくり、本やテンプレートの活用も勧めて動画を締めくくった。