「資さんうどん」と真逆戦略…福岡の大人気チェーン「牧のうどん」が【絶対に東京進出しないワケ】

「牧のうどん」が“地元から出ない”理由

福岡のうどんの人気が全国的に高まっている。

2025年2月には「資さんうどん」が東京・両国に初進出。オープン時から話題を呼び、現在でも週末の昼時には多くの人が訪れる。同店は、前年よりすかいらーくグループの一員となっており、全国展開の勢いは今後も続くだろう。

さらに、他の福岡の人気うどん店も、2025年に東京初出店を果たしたり、近い将来の進出が見込まれている。

そんな“福岡うどんブーム”の時代の中「地元から出ない」と公言している人気うどん店がある。「釜揚げ 牧のうどん」だ。

同店が、東京進出をしないワケとは？ 逆張り戦略の真相を探る。

広がる福岡のうどん業界で特異な存在

福岡うどんの躍進はここ数年で顕著になってきており、「資さんうどん」がその旗頭であることは自明だろう。

また、福岡市の中心部である天神で昭和26年に誕生し“博多っ子”に愛されてきた老舗「因幡うどん」も、2025年4月「資さん」を追うように、東京・原宿に初進出を果たした。

さらに、同じく福岡市で誕生し40年以上にわたり九州のみで店舗展開していた「うちだ屋」も“ホリエモン”こと堀江貴文氏が顧問を務める会社「こむぎの」が買収。今後の全国展開を目論んでいるという。

こうした「上京組」と一線を画す方針を打ち出しているのが、昭和48年創業の「牧のうどん」だ。

なお、福岡では「資さんうどん」と「牧のうどん」に「ウエスト」を加えた3つのチェーン店が「福岡3大うどんチェーン」と呼ばれている。

ウエストも、千葉や神奈川と中心に関東に23店舗（東京は2店舗、系列店含む）を展開しており、牧のうどんの特異性が光る。

東京進出しない背景にあった「こだわり」

企業の売り上げ向上を目指すならば、他店舗や新たな地域への拡大は必須であるように思えるが、牧のうどんは福岡・佐賀・長崎の九州地域にのみ展開。

しかも、福岡県内でも主に西部を中心としており、北部の北九州市や東部の飯塚市、南部の大牟田市などには店舗がない。

その理由について、牧のうどんの山田雅也氏は「本店から車で1時間半以内の場所にしか出店しないと決めています」と話す。

「牧のうどんでは、スープは全店分をすべて本店に併設した工場で作っています。それを車で輸送するのですが、長時間揺れると旨味も風味も抜け、味が劣化してしまうんです。スープが揺れに耐えられる限度が1時間半なのです」

そう言われて、加布里本店（福岡県糸島市）から、もっとも遠い三川内店（長崎県佐世保市）までの時間をGoogle Mapsで見てみると、1時間22分と表示された。

ちなみに、同店では、様々な魚と大量の利尻昆布をスープに使っており、利尻昆布の使用量は1か月に約3トン。ダシ用利尻昆布の国内消費のうち、約7％を牧のうどんが使っているという。

牧のうどんが全国に進出しない背景には“スープへのこだわり”があったのだ。

大都市進出しない「スープ以外」のシンプルな理由

筆者は、福岡育ちで「牧のうどん」のファンでもある。そんな身としては、「全国に『牧のうどん』が知られてほしい！」と願う。

「別の地域にも工場を作れば、1時間半の掟の範囲をさらに拡大できるのではないか」と、率直な疑問を山田氏にぶつけてみた。

「確かにおっしゃる通りです。ただ、場所が違えば水も気温も湿度も変わります。そうなると、どんなに同じレシピでスープを作ったとしても、味の誤差は生まれてしまうのです。なので、新工場の創設なども、想定にはありません」（前出の山田氏）

先述の通り、東京進出で話題になった「資さんうどん」は、すかいらーくホールディングスの傘下に入ったことで、全国展開に拍車がかかっている。また、「因幡うどん」も全国チェーンのノウハウを持った一風堂のグループに入ったことが、東京進出を後押ししているのは間違いない。

そんな“福岡うどんブーム”にあって「牧のうどん」に声がかからないはずはない。やはり、大都市出店への勧誘は多いようだ。

「確かに、全国出店のお誘いはいただきます。特に、『資さんうどん』さんが東京に出店することが発表されて以降は、その数も増えています。しかし、東京や大阪は九州と比べて物価が高いですし、もちろん家賃も高いですよね。うちは、おいしいうどんを“安く”食べていただきたいという理念を一番にしていますので、やはり都心への出店は考えられません」（同前）

2025年12月現在、「牧のうどん」では、もっともシンプルな「かけ」の値段が370円。福岡うどんの名物といえる「ごぼう天」は470円と、かなりリーズナブル。価格を維持するためには、賃料といったコストを削減することが必要なのである。

「資さんうどん」を筆頭に、全国的に福岡のうどんを食べられる、素晴らしい時代になった。その中で、「牧のうどん」は独自のポリシーで地元にとどまる決意が固い。

スマホやPCを通して、自宅であらゆる情報を得られる現代だからこそ「現地に行かないと得られないもの」として、貴重な存在といえるかもしれない。

後編記事『「資さんうどん」とは異なる【柔らかい麺】の秘密…絶対に東京進出しない福岡の人気チェーン「牧のうどん」のこだわり』では、同店の麺に対するこだわりと、工場で一括生産をしているはずでも、各店に個性がでる“ある商品”に迫る。

