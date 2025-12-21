¡Ú½»Ç·¹¾¥Ü¡¼¥È¡¦£Ó£Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Û¶ÍÀ¸½çÊ¿¡¡£Ç£Ð£²²óÌÜ£Ö¤â¡Ö¤â¤Ã¤ÈÆÍ¤µÍ¤á¤Ê¤¤¤ÈÀè¤¬¤Ê¤¤¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹½»Ç·¹¾¤Î£Ó£Ç¡ÖÂè£´£°²ó¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¡ÊÍ¥¾¡¾Þ¶â£±²¯£±£°£°£°Ëü±ß¡Ë¤Ï£²£±Æü¡¢£±£²£Ò¤ÇÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÏÈ¤Ê¤ê¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥ì¡¼¥¹¤Ï¡¢À¾»³µ®¹À¤Î¤Þ¤¯¤ê¤ò»ß¤á¤ÆÀè¥Þ¥¤¤·¤¿£±¹æÄú¡¦¶ÍÀ¸½çÊ¿¡Ê£³£¹¡áºë¶Ì¡Ë¤¬ÆÈÁö¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß£Ö¡£ÄÌ»»£µ²óÌÜ¤Î£Ó£ÇÍ¥¾¡¤ò£²£°£±£·Ç¯°ÊÍè£²²óÌÜ¤Î¥°¥é¥ó¥×¥êÀ©ÇÆ¤Ç¾þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×ºÇ½ªÆü¤Ï¥ì¡¼¥¹Á°¤«¤é±«¡£»þÀÞ¶¯¤¯¿á¤¯ÄÉ¤¤É÷¤â²Ã¤ï¤Ã¤¿¤»¤¤¤«¡¢£±£Ò¤«¤é£±¹æÄú¡á¥¤¥ó¤¬¼¡¡¹¤ËÇÔ¤ì¤ëÇÈÍð¤ÎÏ¢Â³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££¹£Ò¤Ë¤Ï±«¤â¤ä¤ß¡¢£±£°£Ò¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÉ÷Â®·×¤â£°¤ò»Ø¤·¤¿¤¬¡¢£±£±£Ò¤Þ¤Ç£±¹æÄú¤Ï£´¾¡¡£¥¤¥ó¤¬°µÅÝÅª¤ËÍÍø¤Ê½»Ç·¹¾¤Ç¡¢ºÇ¸å¤â¥¤¥ó¤ÏÉÔÈ¯¤Ë½ª¤ï¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£¿åÌÌºÝ¤Ë¿Ø¼è¤Ã¤¿Îë¤Ê¤ê¤Î¥Õ¥¡¥ó¤â¡¢¥Æ¥ì¥ÓÃæ·Ñ¡¢¾ì³°¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç´ÑÀï¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤âà£²£°£²£µÇ¯ºÇÂç¤Î·èÀïá¤ò¸ÇÂÃ¤ò¤Î¤ó¤Ç¸«¼é¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¤Ï¥Ô¥Ã¥ÈÎ¥¤ì¤ÇÃÙ¤ì¤Ê¤¬¤é£³¥³¡¼¥¹¤Ë¤Í¤¸¹þ¤ó¤À£³¹æÄú¡¦À¾»³¤¬àÀÕÇ¤Ê§¤¤á¤Î¥Ä¥±¥Þ¥¤´º¹Ô¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¡¢³ÑÅÙ¤È¤â¿½¤·Ê¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¤¥ó¤«¤é¥³¥ó¥Þ£°£¶¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¶ÍÀ¸¤Ï¤Ó¤¯¤È¤â¤·¤Ê¤¤¡£¥È¥é¥¤¥¢¥ë£±£ó£ôÁÈ¤Ç¤ÏÃÇ¥È¥Ä¤ÎÆ°¤¤À¤Ã¤¿´Ø¹ÀºÈ¤Î£²¥³¡¼¥¹º¹¤·¤âµÚ¤Ð¤º¡¢£±£Í½Ð¸ý¤ÇÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤¿¶ÍÀ¸¤¬ÀºÌ©µ¡³£¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¡¼¥Ê¡¼¥ï¡¼¥¯¤Ç£³¼þ¤òÁö¤êÀÚ¤ë´°¾¡¡£ºÇ¸å¤ÏÇò¤¤µðÅã¤¬ËÜÌ¿ÅÞ¤òµß¤Ã¤¿¡£
¡¡¶ÍÀ¸¤¬¥ì¡¼¥¹¸å¤Ë¡ÖÄ¹¤«¤Ã¤¿¡×¤È¹Ê¤ê½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Á°²ó¡Ê£²£°£±£·Ç¯¡Ë¤Î¡Ö¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×£Ö¤«¤é¤ÎÆ»¤Î¤ê¤À¡£¾ï¤ËÎäÀÅÄÀÃå¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¼¹Ãå¤ò¸«¤»¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤ÃË¤Ë¤â¡¢¤ä¤Ï¤ê¡Ö¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÂ¤Ï¤Þ¤º¤Þ¤º¤Ç»Å¾å¤²¤âËþÂ¤ÏËþÂ¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÀµÄ¾ÏÈÈÖ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¤ÏÎ®¤ì¡£¤½¤ì¤Ë¿Ô¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¾Þ¶â¥é¥ó¥¯¤¬ÏÈÈÖ¤Ë¤Ê¤ë¥È¥é¥¤¥¢¥ë£²£î£ä½éÀï¡Ê£²ÏÈ¡Ë¤Ï¤µ¤Æ¤ª¤¡¢Âè£²Àï¡Ê£²ÏÈ¡Ë¤ÈÂè£³Àï¡Ê£±ÏÈ¡Ë¤ÏÃêÁª±¿¤ÎÎÉ¤µ¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡Ö¤â¤Ã¤È¡Ê»Å¾å¤²¤ò¡ËÆÍ¤µÍ¤á¤Ê¤¤¤ÈÀè¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¸¬µõ¤À¤¬¡¢°ú¤¤Îà¶¯¤µá¤âÄ¶°ìÎ®Áª¼ê¤Ë¤ÏÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤ÊàºÍÇ½á¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£