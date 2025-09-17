インターネットリサーチを展開するNEXER（東京都豊島区）が、医療用ユニフォームの販売などを行っているアルファユニ（千葉市）と共同で調査した「感動した医療ドラマ」ランキングを紹介しています。調査は8月29日〜9月8日にかけて、全国の男女にインターネットで実施。ランキングは1000サンプルで作成。3位は、俳優の大沢たかおさんが主演を務めた「JIN -仁-」（TBS系）でした。134票を獲得。第1期が2009年、第2期が2011年