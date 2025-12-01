プレミアリーグ 25/26の第17節 ボーンマスとバーンリーの試合が、12月21日00:00にバイタリティー・スタジアムにて行われた。

ボーンマスはエバニウソン（FW）、アントワヌ・セメンヨ（FW）、ジャスティン・クライファート（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するバーンリーはジアン・フレミング（MF）、ヤコブ・ブルーンラーセン（FW）、ジェイドン・アンソニー（FW）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

64分、ボーンマスは同時に2人を交代。エバニウソン（FW）、ジャスティン・クライファート（FW）に代わりエネス・ウナル（FW）、イーライ ジュニア・クルーピ（FW）がピッチに入る。

65分、バーンリーは同時に2人を交代。ジアン・フレミング（MF）、ヤコブ・ブルーンラーセン（FW）に代わりアルマンド・ブロヤ（FW）、ルム・チャウナ（FW）がピッチに入る。

その直後の67分に試合が動く。ボーンマスのアントワヌ・セメンヨ（FW）がゴールを決めてボーンマスが先制。

74分、ボーンマスが選手交代を行う。デイビッド・ブルックス（MF）からライアン・クリスティー（FW）に交代した。

77分、バーンリーは同時に2人を交代。ジェイドン・アンソニー（FW）、カイル・ウォーカー（DF）に代わりマーカス・エドワーズ（FW）、オリバー・ゾンネ（DF）がピッチに入る。

82分、バーンリーが選手交代を行う。レスリー・ウゴチュク（MF）からマイク・トレゾール（FW）に交代した。

後半終了間際の90分バーンリーが同点に追いつく。マーカス・エドワーズ（FW）のアシストからアルマンド・ブロヤ（FW）がヘディングシュートを決めて1-1。試合は振り出しに。

その後もボーンマスの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、ボーンマスは74分にデイビッド・ブルックス（MF）に、またバーンリーは38分にジアン・フレミング（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-12-21 02:00:13 更新