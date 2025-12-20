日本向けの限定「87台」はどうなった!?

2025年10月29日から11月9日まで開催された「ジャパンモビリティショー（JMS）2025」のBMWブースの一角に、ひときわ目を引くモデルが展示されていました。

そのクルマは「M2 CS（エムツー シーエス）」です。

M2 CSはJMS2025会場で10月29日に発表され、同日に受注スタートされました。

日本国内でわずか87台の限定販売となるスペシャルモデルです。

車名の「CS」とは「Competition Sport（コンペティション スポーツ）の略です。

BMW M社が開発する高性能マシン「Mモデル」には、2つのカテゴリーが存在します。

1つはサーキットでの本格的な走行を可能とした「Mハイパフォーマンスモデル」、そしてもうひとつは、サーキットで培われた技術を余すことなく取り入れ走行性能を高めた「Mパフォーマンスモデル」です。

今回発表されたM2 CSは、前者のMハイパフォーマンスモデルに位置づけられており、サーキットでこそ真価を発揮する高性能版といえます。

M2 CSのベースとなる「M2」は、初代モデルが2016年1月にデビュー、現行モデルにあたる2代目は2023年2月にデビューしました。

さらにM2のルーツとは1985年にデビューした初代「M3」であり、さらにさかのぼると1973年にデビューした「2002ターボ」の存在があります。

つまりM2 CSは、BMWのMモデルの歴史を語るうえで、今後もなくてはならない存在として語り継がれていくことを約束されたモデルといえます。

ボディサイズは全長4590mm×全幅1885mm×全高1405mm、ホイールベース2745mm、車両重量1700kgと発表されています。

前後重量配分は50：50を維持しているあたり、BMWのこだわりが感じられるポイントです。

そしてM2 CSにおける最大の特徴は、徹底した軽量化とパワーアップにあります。

ルーフやトランクリッド、ディフューザー、ドアミラーキャップなどにCFRP（炭素繊維強化プラスチック）を多用することで約30kgの軽量化を実現しているほか、シャシーには専用のチューニングが施され、エンジンマウントやサスペンション、DSC／MDM（ダイナミックスタビリティコントロール／Mダイナミックモード）の設定が最適化されており、入念に仕立てられたモデルであることは確かなようです。

さらにはボディ剛性強化のために、エンジンルームにストラットブレースを追加して、フロントとリアアクスルの補強も行われています。

足回りには、耐熱・耐フェード性能に優れた大径ブレーキディスクや、軽量化された6ポッドの「Mコンパウンドブレーキ」を標準装備しています。

エンジンはM2に搭載される3リッター直列6気筒ツインターボをベースにブーストアップが施され、最高出力は＋20馬力の530馬力、最大トルクは＋50Nmの650Nmに向上しています。

トランスミッションは8速ATのみでMT車の設定はありませんが、Mハイパフォーマンスモデルを名乗るに相応しい、サーキットでの精密な操作性と安定性を両立しています。

車両本体価格は1488万円（消費税込み）で、右ハンドルのみの設定です。

正規ディーラーでの反響が凄かった！

BMWファンのみならず、ハイパフォーマンスモデルを好むユーザーとしては大いに気になる存在であろうM2 CS。

果たして現在でも注文は可能なのか、11月下旬のある日、首都圏にあるBMWディーラーに問い合わせてみました。

ド迫力ボディの「M2 CS」を手に入れるのは極めて困難だった！

「申し訳ありませんが、即完売でした。

なにしろ全国で87台限定ですから、争奪戦が繰り広げられたことはいうまでもありません。

社内でも『買えるなら自分でも欲しい』という声があがったほどです」

念のため、他のBMWディーラーにも問い合わせてみました。

「発売と当時に完売でした。

というより『買えなかった』お客様の方が多かったほどです。

今後、どのようなパイパフォーマンスモデルが発売されるか未知数ですが、少なくとも『M2 CS』が特別な存在であることは、多くのお客様が本能的に感じ取っていらっしゃったのではないかと感じています」

※ ※ ※

新車が完売となると、あとは中古車が市場に出回るのをじっくりと網を張って待つしかありません。

是が非でも欲しいという場合、プレミア価格も覚悟のうえで手に入れることも視野に入れておく必要がありそうです。