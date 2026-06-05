物価高が厳しい中、企業努力で価格を抑える動きが続いています。伊藤ハム米久ホールディングスでは7月からハムやウインナー、ピザの4つの商品で、従来の主力商品よりも価格を抑えた商品を発売します。これらの商品の希望小売価格は、ウインナーやロースハムが330円、ピザは300円と、従来の主力商品よりも2〜4割ほど価格を抑えています。価格を抑えるため、ウインナーでは一部に鶏肉を使い、パッケージに使う色を3色と、従来の半分