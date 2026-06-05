去年１２月、少女の姿を動画で撮影し、児童ポルノを製造したとして、きのう、京都府の大学生の男が逮捕されました。 児童ポルノ製造の疑いで逮捕されたのは、京都市に住む大学生の男（２０）です。 警察によりますと、男は去年１２月、京都府内で、庄内地方に住む１０代の少女に対し、少女が１８歳未満であることを知りながら、みだらな行為をし、スマートフォンで動画を撮影して児童ポルノを製造した疑いが持たれています