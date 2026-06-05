マリナーズは4日（日本時間5日）、球団創設50周年を祝うイベントでイチロー氏（52＝会長付特別補佐兼インストラクター）がホームランダービーに参加すると発表した。球団創設50周年イベントは8月7日（同8日）に開催予定で、OBたちがホームランダービーに参加する。レジェンド、ケン・グリフィー氏が「コミッショナー」を務め、ネルソン・クルーズ氏、ジェイ・ビューナー氏がOBチームのそれぞれのキャプテンに就任する。ホー