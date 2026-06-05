◆開幕直前にもかかわらず、静まり返るアメリカの街オリンピックを上回る世界最大のスポーツイベント、サッカーのワールドカップ（W杯）が6月11日から始まる。23回目となる今回はアメリカ、メキシコ、カナダの3カ国の共催で、出場国が48にのぼる過去最大の大会となる。世界一の経済力を誇るアメリカでのサッカー人気を高め、大会100周年となる次回につなげるという国際サッカー連盟（FIFA）にとっては極めて重要な大会だ。しかし3