漫画家の山本さほさんが、2024年からはじまった“発見だらけ”の子育ての日々をつづります。今回は、急に喋るようになった子どもの様子についてです。予想をはるかに超えるかわいさに、ある不安が解消されたそうで……。この漫画をすべて読む（全4P）次回は6月18日（木）公開予定です。『きょうも厄日ですTHE FINAL』がいよいよ発売！ツイていると、逆に心底不安になるのはどうして？負の感情が原動力の山本さんに人生最