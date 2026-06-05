家庭の食卓を守ってくれる強い味方“スーパーマーケット”。最近では無人のレジも増え、より便利に快適な買い物ができるようになりました。とはいえ、まだまだ有人レジに並ぶ客も少なくありません。キャッシャーのスタッフと気軽に会話を交わしながら、昔ながらの買い物に安心感があるのでしょうか。今回取材に応じてくれた、都内の出版社に勤める編集者の安達さん（仮名・35歳）も有人レジ派の一人なのだそうですが、思わ