4日未明、兵庫県警は同県たつの市内の川で3日見つかった男性の遺体が、昨月同市内で発生した殺人事件の容疑者男性のものであったと発表した。 関連記事：母親を殺した父親の息子が背負った加害者家族という十字架大山寛人さんインタビュー（前編）【広島連続保険金殺人事件】 報道によると、遺体は大山賢二容疑者（42）もので間違いなく、大山容疑者は5月19日にたつの市内で、田中澄恵さん（74）とおよび次女の千尋さ