栃木県矢板市の住宅の敷地内で体長1.5メートルのクマが目撃されました。警察が警戒を呼びかけています。【映像】目撃された体長1.5メートルのクマ警察によりますと、きょう午前2時ごろ、矢板市山田の住宅で体長1.5メートルほどのクマが目撃されました。クマは住宅の西側にある山の方へ向かったということです。「目撃情報は？」住人（82）「ないです。40年くらいないです」「うちの庭は木が生い茂っていて、クマが隠れても気が