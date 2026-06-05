ゴミ屋敷で28歳女性が死亡した事件。通報した44歳の夫は「妻が2階から飛び降りた」と主張するが、遺体は真冬に半裸で脱糞、傷口は瞬間接着剤とラップで塞がれるという異常な状態だった。平成27年の山梨県でいったい何が？なおプライバシー保護のため、登場人物はすべて仮名である。（全2回の1回目／続きを読む）【写真】この記事の写真を見る（2枚）写真はイメージ©getty◆◆◆異様な事件現場「妻が2階から転落した。口