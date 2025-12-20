この記事をまとめると ■昔の国産車の多くには給油口を開けるためのレバーがあった ■セルフ式ガソリンスタンドが一般的な海外では給油口は自分で開けるのが普通だ ■日本でもセルフ式ガソリンスタンドの増加により給油口開放レバーの必要性が減った

給油口を開けるレバーはどこいった?

クルマを運転していれば、必ず行わなければならないのが給油です。昨今のクルマは日増しに燃費が向上していて、その頻度は減っている傾向にあるものの、内燃機関を搭載しているクルマにとって、燃料の補給は必須の項目です。

1990年代の終盤くらいまでのガソリンスタンドはフルサービスが基本だったため、給油口の中の燃料キャップを開けたことがないというオーナーも少なからずいたことと思いますが、いまはセルフ式が5割を超える地域も増えているようなので、自分で給油を行う比率も上がっているでしょう。

そんな場合に気になるのが給油口の開閉方法です。ここでは最近増えてきたというプッシュオープン式の給油口について、すこし掘り下げていきたいと思います。

給油時の流れを見てみると……

みなさんが自分で給油を行うときに、まず気になるのは給油口の位置でしょう。長く乗っているクルマなら把握しているでしょうが、知人のクルマやレンタカーを運転する場合は、「このクルマは右だっけ？ 左だっけ？」と、ガソリンスタンドに入ってからまごついてしまう経験をしたという人も少なくないでしょう。

少し詳しい人ならメーターの燃料計を見て、給油機アイコンのところにある矢印の向きで確認できることを知っていますが、それを知らない人も少なくないと思います。

ここで機転を利かせられれば、給油口（のフタ＝フューエルリッド）の開閉レバーを操作して、「パコン」と開いたフタをサイドミラーで確認するという方法も有効です。

しかし、昨今増えてきたワンタッチ式（プッシュオープン式）の給油口はその方法ができません。なぜなら、いったん外に出て給油口を直接開く動作が必要で、室内から開くことができないからです。

ワンタッチ式（プッシュオープン式）の給油口とは？

従来の国産車は前述のように運転席の右下辺りにある給油口開閉レバーで給油口のフタを開く方式が一般的でした。しかし、じつは欧米ではその方式ではなく、給油口を直接手で開く方式が一般的となっています。

開く方法は、フタに備えられた指が入る盛り上がりを指で引き出すものや、面一なフタの一部（多くは後ろ部分）を押すと少しもち上がるプッシュオープン式などいくつかあります。

日本の感覚では「勝手に開けられて燃料が盗まれたりいたずらされたりが心配」と考える人が多いと思いますが、実際はドアロックと連動していることが多く、駐車状態では開けないようになっているので、セキュリティ面では国産車の方式と変わりません。

セルフ式の増加とともに給油口を開けるためのレバーは減少

なぜ日本は室内レバー式を採用したのか？

ではなぜそうして日本と欧米で方式が異なっているのでしょうか？ その答えは、日本のガソリンスタンドがフルサービスだったから、という理由が有力です。

フルサービスの場合、ドライバーはまずスタンドに進入し、スタッフの指示に従って所定の位置にクルマを停めます。それから油種と給油量、そして支払い方法の確認を経て、ドライバーが室内から給油口の開閉レバーで開き、あとは給油スタッフにフタ閉めまで任せるというのが一連の流れです。

給油作業はスタッフがやってくれるため、ドライバーはシートに座ったまま給油と支払いを済ませることが出来ます。

一方で欧米の場合は、昔からセルフ給油方式が一般的でした。こちらはスタンドに進入したら任意にクルマを停め、メインキーをオフにしてから外に出て給油口のところに行き、自身で給油口を直接開き、中のキャップを開けて給油を始めます。

これは日本のセルフ方式と同じなわけですが、セルフが前提だと給油口の開閉レバーを探して操作するプロセスが不要に感じないでしょうか？ どうせ給油口のところに行くのだから、直接開いたほうがひと手間減らせて早いわけです。

国産車の普及度合いは？

このプッシュオープン式の給油口は、輸入車以外の国産車では「レクサス」の一部車種と「ホンダ」の多くの車種が採用を始めているようです。

これは、今後もセルフ給油方式の割合が増していくことが想定されることと、それにともなってユーザーがワンタッチ式のほうが便利だと感じる傾向が多くなってきているという実状を踏まえたもののようです。

慣れないうちは「給油口の開閉レバーがないぞ!?」と慌てることがあるかもしれませんが、きっと慣れるに従って便利に自然に感じられるようになることでしょう。

20年後には「まだ開閉レバー付きのクルマ乗ってるんだ？」といわれるようになっているかもしれません。