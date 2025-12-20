Perfume、26年前の結成秘話を初公開へ 振付師・MIKIKO氏が愛あふれる言葉を贈る
あす21日放送のMBS／TBS系全国ネット『日曜日の初耳学』（後22：15〜11：18）は、「2025年話題のカリスマ “金言＆未公開トーク” 大放出スペシャル」を届ける。
【写真】個性的な衣装も可愛い！Perfumeの撮りおろしショット！
林修先生が“時代のカリスマ”と対峙する「インタビュアー林修」。2025年は26組のカリスマを迎えたが、その中から、特別版として未公開シーンなどを放送する。
今年の『NHK紅白歌合戦』出場を最後に“コールドスリープ（活動休止）”することを決めたPerfume。9月に行われた東京ドームでのメジャーデビュー20周年アニバーサリーコンサートで、あ〜ちゃんが語った「Perfumeは一生続けます」も話題を集めた。
今回は、そんなPerfumeに3人目のメンバー・のっちが加わった約26年前の結成秘話が初公開される。あ〜ちゃんとかしゆかが当時、グループ結成を決意するに至った驚きの“境遇”とは。そんな3人が、“必ずメンバーで月に１度は行っている”行事についても打ち明ける。3人と苦楽を共にしてきた振付師・演出家、MIKIKO先生がPerfumeの将来について語った愛あふれる言葉も初公開。
■出演者
[MC]林修、大政絢
[スタジオゲスト]澤部佑(ハライチ)、中島健人 ／ 浮所飛貴(ACEes) ほか
[VTR出演]佐藤健、Perfume、松岡昌宏、横浜流星、吉沢亮／阿部寛、市川團十郎、井ノ原快彦、MIKIKO、李相日
