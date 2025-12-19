»Ô³¹ÃÏ¤Ç¤Î¥¯¥Þ½ÐË×¤ËÈ÷¤¨¸©Æâ½é¤Î¶ÛµÞ½ÆÎÄ·±Îý¡¡°Âº´Æ°Êª¸ø±à¤ÏÊÄº¿¤ÎÀ¾±à¤ò°ìÉôºÆ³«¡¦¹Åç
Á´¹ñ¤Ç¥¯¥Þ¤Î½ÐË×¤¬Áê¼¡¤°Ãæ¡¢¸©Æâ¤Ç¤Ï19Æü¡¢»Ô³¹ÃÏ¤Ë¥¯¥Þ¤¬¸½¤ì¤¿¾ì¹ç¤ËÈ÷¤¨¤¿½é¤á¤Æ¤Î·±Îý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
19Æü¡¢ÆûÆü»Ô»Ô¤Ç¤Ï»Ô³¹ÃÏ¤Ë¥¯¥Þ¤¬½ÐË×¤·¤¿¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¡¢ÌÏµ¼½Æ¤ò»È¤¤¶î½ü¤¹¤ë·±Îý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Á´¹ñ¤Ç¥¯¥Þ¤Î½ÐË×¤¬Áê¼¡¤°Ãæ¡¢9·î¤«¤é²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¶ÛµÞ½ÆÎÄ¡£¿Í¤ÎÀ¸³è·÷¤Ë¥¯¥Þ¤¬¸½¤ì¡¢´í³²¤ò²Ã¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¡¢»ÔÄ¹¤äÄ®Ä¹¤ÎÈ½ÃÇ¤ÇÎÄ½Æ¤Ë¤è¤ë¶î½ü¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤ò¸«¤ë¤À¤±¤Ç¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥¤¥áー¥¸¤¬¤Ç¤¹¤Í¸½¾ì¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ê¤È¡×
¸©¤¬¼çºÅ¤·¤¿·±Îý¤Ë¤Ï¡¢ÆûÆü»Ô»Ô¤ä¸©·Ù¡¢ÎÄÍ§²ñ¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ê¤ÉÌó100¿Í¤¬»²²Ã¤·¡¢¼þ°Ï¤Î°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¶î½ü¤Þ¤Ç¤ÎÎ®¤ì¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¹Åç¸© ¼«Á³´Ä¶²Ý¡¡ÅÄÃæ ±ÑÉ× ²ÝÄ¹
¡Ö´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤¬¼ÂºÝ¤Ë¼ê½ç¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ °ìÈÖÂç¤¤ÊÀ®²Ì¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
°ìÊý¡¢¥¯¥ÞÁûÆ°¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¤Î¤Ï¹Åç»Ô¤Î°Âº´Æ°Êª¸ø±à¤Ç¤¹¡£6·î¡¢±àÆâ¤Î¥«¥á¥é¤¬ÂÎÄ¹Ìó1.2¥áー¥È¥ë¤ÎÌîÀ¸¤Î¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ¤Î»Ñ¤òÂª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¥¯¥Þ¤¬¸½¤ì¤¿À¾±à¤ÏÁ´ÌÌÊÄº¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢10·î¤òºÇ¸å¤Ë»Ñ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢19Æü¡¢ÌóÈ¾Ç¯¤Ö¤ê¤Ë°ìÉôºÆ³«¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£µÜÏÆÌ÷ÃÎ¥¥ã¥¹¥¿ー
¡Ö»¶ÊâÆ»¤ä¥¥ã¥ó¥×¹¾ì¤Ê¤É¤Þ¤ÀÎ©¤ÁÆþ¤ê¶Ø»ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬Æ°Êª¤¬¤¤¤ë¥¨¥ê¥¢¤ÏÁ´¤Æ²òÊü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£Íè±à¼Ô
¡Ö¥ì¥Ã¥µー¥Ñ¥ó¥À¤â¥·¥Õ¥¾¥¦¤â¥«¥ï¥¦¥½¤â¤º¤Ã¤È³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ¡Ê¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ï¡Ë¤Á¤ç¤Ã¤È±óÎ¸¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
ËÌ¹ÅçÄ®¤Ç¤Ï19Æü¡¢¥ï¥Ê¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿»Ò¥°¥Þ1Æ¬¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿Æ¥°¥Þ¤Ï¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢°ú¤Â³¤·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡Ú2025Ç¯12·î19Æü¡¡ÊüÁ÷¡Û