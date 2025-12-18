北海道日本ハムファイターズの公式チア「ファイターズガール」は12月15日、公式Instagramを更新。メンバー9人の卒業を発表した。

ファイターズガールは、「いつもファイターズガールへ熱いご声援をいただき、心より御礼申し上げます」とコメントされた投稿で、2025シーズンをもって卒業するメンバーを発表。卒業が決まったのは、キャプテンを務める上村優菜さん、サブキャプテンの竹市琴美さんなど主要メンバーを含めた9人だ。

ファイターズガールは14日に新メンバーが加入することが発表されたばかりだ。加入した人数が14人と多かったことから「卒業メンバーも多そうやな」「誰が卒業しちゃうのかな？」など、既存メンバーの卒業を心配する声が上がっていた。

公式Instagramでは、卒業メンバーからのメッセージを個々の写真の中に記す形で公開。メンバーからは「全力で駆け抜けた3年間！」「思い出は全て宝物」「自分自身も大きく成長できました！」など前向きなメッセージが寄せられている。



【画像】ファイターズガールを卒業する上村優菜さん（画像はファイターズガール公式Instagramより引用）

この投稿には、instagramユーザーから「推しのファイターズガール卒業発表してて泣いてる」「めっちゃ卒業するじゃん…」「多すぎてヤバい」「推しメン卒業でやってられない」「悲しすぎる..」「結構キツいなあ 」「人気チアも卒業やん」「推しは…推せる時に…推せ…」「主力メンバーごっそり卒業やん」「推しメン卒業して爆泣きしてる」「寂しくなります」「え？」「ベテランがごっそり抜けるのは辛い」「9人も卒業…」「心のダメージが大きい…」「うそやろ」「覚悟はしていましたが…」など、メンバーの卒業を惜しむ声が殺到した。