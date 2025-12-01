Adoがアニメ『ちびまる子ちゃん』OP主題歌「おどるポンポコリン」の歌唱を担当！「本当に本当に嬉しい」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Adoが自身も大ファンである国民的アニメ『ちびまる子ちゃん』（フジテレビ系で毎週土曜 18時～）のオープニング主題歌「おどるポンポコリン」の歌唱を担当することが決定。アニメ化35周年という節目の締めくくりに、12月28日の放送よりオンエアされる。

■Adoの新境地と言える仕上がり

B.B.クィーンズが歌ったオリジナル曲は『ちびまる子ちゃん』とともに社会現象となるヒットを記録、その後はオープニング主題歌としてManaKana ＆ 泉谷しげる、木村カエラ、E-girls、ゴールデンボンバーなど多くのアーティストによってカバーされてきたが、このたび6年8ヵ月ぶりに歌唱アーティストが変更され、Adoが担当する。

ヒャダインによるオリジナルの「おどるポンポコリン」が持つ遊び心を継承したアレンジを楽しむかのように歌っている今回のカバーは、Adoの新境地と言える仕上がりに。

また本楽曲とともに流れる新オープニング映像では、アニメ化されたAdoが登場。まる子をはじめ、おなじみのキャラクターたちとの共演にも注目だ。

Adoが歌う「おどるポンポコリン」は12月29日0時より各配信サイトにて音源配信がスタートする。

