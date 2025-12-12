「葬送のフリーレン」15巻が本日発売！ 三つ巴の舞踏会は想像を超えた未来へ短編小説付き特装版とノベライズ、ぬり絵BOOKも刊行
小学館は、マンガ「葬送のフリーレン」の15巻を12月18日に発売する。価格は594円。また同日には特別短編小説付き特装版とノベライズ、ぬり絵BOOKも刊行される。
本作は世界累計3,200万部を突破している後日譚ファンタジー。2026年1月16日よりTVアニメ第2期が放送される予定となっている。
15巻では、フリーレンが帝都での護衛任務に巻き込まれる展開に。影なる戦士、魔導特務隊と大陸魔法協会が集まる三つ巴の舞踏会が始まる。
なお、特装版には一人旅をするザインを描いた全34ページの小説「僧侶の取り引き」が付いてくる。
「葬送のフリーレン」15巻 特別短編小説付き特装版
また「小説 葬送のフリーレン2 ～前奏～」はユーベルの過去、フリーレンの故郷・エルフの里、大陸魔法協会の日常、ゼーリエがフランメと暮らした日々など、本編では描かれていないエピソード5編からなる短編小説集。
「小説 葬送のフリーレン2 ～前奏～」
「葬送のフリーレン ぬり絵BOOK」は1枚ごとに切って飾れる特別仕様となっている。
「葬送のフリーレン ぬり絵BOOK」【「葬送のフリーレン」15巻あらすじ】
帝都での護衛任務に巻き込まれた
魔法使い・フリーレン。
影なる戦士、魔導特務隊と
大陸魔法協会が集う三つ巴の舞踏会が始まる。
物語は、想像の埒外の未来へと進みゆく。
英雄たちの“死線”が絡み合う後日譚ファンタジー！
ユーベル、ゼーリエたちの知られざる前日譚
2026年1月からTVアニメ第２期がスタートする『葬送のフリーレン』。その原作者である山田鐘人氏の監修による前日譚小説の第2弾が登場！ ユーベルの過去、フリーレンの故郷・エルフの里、大陸魔法協会の日常、ゼーリエがフランメと暮らした日々など、本編では描かれていないエピソード5編からなる短編小説集。
初の公式ぬり絵BOOK！
フリーレンの世界を自らの手で旅するぬり絵！
美麗なキャラクターと緻密な背景を
あなたの筆致で描く、魔法のようなひとときを。
1枚ごと切って飾れる特別仕様！