【「葬送のフリーレン」15巻】 12月18日 発売 価格：594円 【「葬送のフリーレン」15巻 特別短編小説付き特装版】 12月18日 発売 価格：1,650円 【「小説 葬送のフリーレン2 ～前奏～」】 12月18日 発売 価格：935円 【「葬送のフリーレン ぬり絵BOOK」】 12月18日 発売 価格：2,200円

【拡大画像へ】

小学館は、マンガ「葬送のフリーレン」の15巻を12月18日に発売する。価格は594円。また同日には特別短編小説付き特装版とノベライズ、ぬり絵BOOKも刊行される。

本作は世界累計3,200万部を突破している後日譚ファンタジー。2026年1月16日よりTVアニメ第2期が放送される予定となっている。

15巻では、フリーレンが帝都での護衛任務に巻き込まれる展開に。影なる戦士、魔導特務隊と大陸魔法協会が集まる三つ巴の舞踏会が始まる。

なお、特装版には一人旅をするザインを描いた全34ページの小説「僧侶の取り引き」が付いてくる。

「葬送のフリーレン」15巻 特別短編小説付き特装版

また「小説 葬送のフリーレン2 ～前奏～」はユーベルの過去、フリーレンの故郷・エルフの里、大陸魔法協会の日常、ゼーリエがフランメと暮らした日々など、本編では描かれていないエピソード5編からなる短編小説集。

「小説 葬送のフリーレン2 ～前奏～」

「葬送のフリーレン ぬり絵BOOK」は1枚ごとに切って飾れる特別仕様となっている。

「葬送のフリーレン ぬり絵BOOK」

【「葬送のフリーレン」15巻あらすじ】

帝都での護衛任務に巻き込まれた

魔法使い・フリーレン。

影なる戦士、魔導特務隊と

大陸魔法協会が集う三つ巴の舞踏会が始まる。

物語は、想像の埒外の未来へと進みゆく。

英雄たちの“死線”が絡み合う後日譚ファンタジー！

【「小説 葬送のフリーレン2 ～前奏～」あらすじ】

ユーベル、ゼーリエたちの知られざる前日譚

2026年1月からTVアニメ第２期がスタートする『葬送のフリーレン』。その原作者である山田鐘人氏の監修による前日譚小説の第2弾が登場！ ユーベルの過去、フリーレンの故郷・エルフの里、大陸魔法協会の日常、ゼーリエがフランメと暮らした日々など、本編では描かれていないエピソード5編からなる短編小説集。

【「葬送のフリーレン ぬり絵BOOK」内容】

初の公式ぬり絵BOOK！

フリーレンの世界を自らの手で旅するぬり絵！

美麗なキャラクターと緻密な背景を

あなたの筆致で描く、魔法のようなひとときを。

1枚ごと切って飾れる特別仕様！



