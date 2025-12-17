「小物ごちゃごちゃ」から解放！【ハニーズ】使い勝手100点♡「ポケ付きバッグ」

バッグの中で小物がごちゃごちゃになってストレス……。そんな悩みを解決するなら、複数ポケット付きで整理しやすいバッグを試してみて。今回紹介するのは、洗練されたデザインも魅力の【ハニーズ】のバッグ。使い勝手がよさそうなうえに手に取りやすい価格もポイントです。ぜひ売り切れ前にゲットして。

通勤にも◎ すっきり縦型フォルムのトートバッグ

【ハニーズ】「やわらか多ポケットトート」\2,980（税込）

スタイリッシュな縦型フォルムのトートバッグ。公式サイトによると「荷物の整理がしやすい多ポケット仕様」とのことで、バッグの中で小物が迷子になりがちな人にぴったり。シンプルなデザインで、あらゆるコーデにマッチしそう。モノトーンカラーからトレンド感のあるダークブラウンまで、全6色展開です。

実用性とデザイン性を両立したショルダーバッグ

【ハニーズ】「切替ポケットショルダー」\2,980（税込）

フロントの切り替えデザインやファスナーがポイントになるショルダーバッグ。高見えするレザー調素材で、2,000円台とは思えない上品な雰囲気が漂います。公式サイトには「多彩なポケットで荷物の仕分け・整理のしやすさも◎」とあり、実用性もバッチリ。トレンドカラーとして注目のダークブラウン・モカのほか、モノトーンカラーなど全7色がそろっています。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M