キリンHDとパートナーシップ契約

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手が、キリンホールディングス株式会社の新たな広告塔となったニュースに反響が広がっている。同社が手掛ける「免疫ケア」の推進アンバサダーに就任。日本国内で話題を呼んだ他、米ファンからも反応が寄せられた。

大谷は既に20社を超えるスポンサーと契約。各社のグローバル展開の“顔”を担っている。米経済誌「フォーブス」によると、大谷がスポンサーなどから得る“副収入”は1億50万ドル（約145億8700万円＝発表時レート）という。

発表に対して、ネット上の日本ファンから「大谷さん、次はキリンと契約か」「もう、大谷翔平が契約してない分野が分からなくなってきた」といった驚きの声が続々。米ファンからも「引っ張りだこで大忙し……これぞ“野球界の顔”だ」「これでまた彼（オオタニ）の懐にお金が入る」「おおおおお、またショウヘイ・オオタニのエンドースメント（スポンサー契約）だ」といった声が並んでいた。

プラズマ乳酸菌による「免疫ケア」を通じて、健康価値を提供する同社は、日頃から体調管理に細心の注意を払い、常にベストなパフォーマンスを発揮するために健康と真摯に向き合っていることで知られる大谷の想いと共鳴。今回、「免疫ケア」推進アンバサダーに起用したという。

就任に際して大谷は「ぼくも、家族が増えたり、試合で移動も多い中で体調管理のために免疫ケアを大切にしています。免疫ケアを通じて、健康な人が増えてほしいと思っています。ぜひみなさんも、iMUSE免疫ケアサプリメントで免疫ケアに取り組んでいただけたらと思います」とコメントを寄せている。



（THE ANSWER編集部）