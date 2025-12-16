12月15日、timeleszの菊池風磨の父でシンガーソングライターの菊池常利が、自身の公式Xを更新。17時より販売を開始した全身ビジュアルのアクリルスタンドが完売したことを報告し、大きな話題を呼んでいる。

「常利さんは、風磨さんが出演するYouTubeチャンネル『よにのちゃんねる』でたびたび名前が挙がることもあり、ファンの間では以前から知られた存在です。音楽業界では、1999年に嵐のデビュー曲『A・RA・SHI』の作詞を担当したことで知られています。嵐のメンバー・二宮和也さんが、“常利”と親しげに呼ぶ姿も、視聴者から好意的に受け止められてきました」（芸能ジャーナリスト）

今回販売されたのは、クリスマス限定グッズとして制作されたアクリルスタンドだった。

「常利さんはXで《予想以上の注文数に驚いております！！》と率直な心境をつづっていました。赤いスーツ姿と、シックな黒いスーツ姿の2種類が用意され、どちらもポインセチアを鉢ごと抱えたユーモラスなビジュアルが印象的でした。スタイルの良さも相まって、ネット上では“イケおじ”として高い評価を受けています」（芸能ジャーナリスト）

X上では、

《赤い方の常利さん、風磨そっくり！！》

《あっ！風磨くんのお父さんやぁーん見つけた！》

《うそぉ！こんなものが…！ ほ…欲しかったかも…。風磨のアクスタの横に並べたかったな》

など、ビジュアルの完成度や親子の共通点に驚く声が多く見受けられた。

「12月10日に配信された『よにのちゃんねる』の『＃482【2025年！！】今年の漢字は何…！？の日』では、二宮さんが常利さんのアクスタ発売について触れ、風磨さんが『考えたことあります？ 自分の父親がアクスタになるの』と語り、スタジオが盛り上がる場面がありました。このやり取りをきっかけに、ファンが常利さんの公式Xを確認し、購入に動いた可能性は高いとみられます。実際に、風磨さんのアクスタと“並べたい”という声も多く見られました」（前出・芸能ジャーナリスト）

今年5月からtimeleszは新体制で活動をスタート。風磨自身も『ドッキリGP』（フジテレビ系）などのバラエティ番組で活躍の幅を広げ、知名度は全国区へと押し上げられている。

「常利さんは一般人ではなく現役のミュージシャンですから、番組共演や、timeleszへの楽曲提供といった展開も十分考えられるでしょう。実現すれば、ファンにとっても大きな話題となるはずです」（前出・芸能ジャーナリスト）

親子そろって注目を集める菊池家。今回の“アクスタ完売”は、その人気と存在感をあらためて印象づける出来事となった。