・Ｓサイエンスは連日Ｓ高、株主割当による新株予約権の無償発行と暗号資産投資枠拡大を引き続き材料視

・Ｆインタは３連騰し３年ぶり高値、２６年４月期業績・期末一括配当予想を上方修正

・かっこが４連騰、「Ｏ－ＰＬＵＸ」が「４℃」の公式オンラインショップに採用

・アセンテックは急反騰、２６年１月期業績予想及び配当予想を上方修正

・大豊工業は全体相場に逆行し破竹の７連騰、トヨタ系バリュー株として新高値圏を快走

・グッドコムＡは急伸、２６年１０月期営業最高益・増配予想

・パーク２４は大幅高、２６年１０月期営業益予想１０．５％増で３５円増配へ

・テクノフレは３連騰で最高値街道をまい進、期中３度目の増額で今１２月期営業７３％増益見込み

・トリプラがカイ気配スタート、今１０月期営業４６％増益で連続ピーク更新へ



※ヘッドラインは記事配信時点のものです



出所：MINKABU PRESS