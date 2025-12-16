小銭管理が一気にラクに♡100円玉がパッと使える100均コインケース

今回はダイソーで見つけた、今SNSでも話題の100円玉専用のコインケースをご紹介します。シンプルかつ無駄のないつくりで、実際に使ってみると管理もしやすく実用的なアイテムでした♪スムーズに取り出せてパッと使えるので、ガチャガチャやイベントなどでも大活躍です。さっそく詳しくチェックしていきましょう。

商品情報

商品名：100円玉コインケース クリア

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：45×直径28mm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4952583065494

SNSで話題♪ダイソーの『100円玉コインケース クリア』

今回は、ダイソーで見つけた今話題の『100円玉コインケース クリア』をご紹介。

クリアがかったパープルカラーが可愛く、シンプルで無駄のないつくりです。

お気に入りのシールでコインケースをカスタマイズして、自分だけのオリジナルデザインを楽しむのもおすすめです。

100円玉が最大で15枚入ります。ガチャガチャや自動販売機、コインランドリーなど、小銭が必要なシーンで活躍するアイテムです。

100円玉の残量が一目で分かる！

底にあるばねの力で、台がスムーズに持ち上がる仕組みです。

中が透けて見えるので、100円玉が残りいくらあるのか一目で分かるのも◎

100円玉を台に乗せて、軽く押し込みながら順番に次の100円玉を収納できます。

取り出すときは、上からスライドさせるようにすると1枚ずつ取り出せますよ。

パッと取り出しやすく、実用性が高い点もお気に入りポイントです。

コンパクトサイズでバッグやポケットに入れても邪魔にならず、ボールチェーン付きなのでバッグにぶら下げて持ち歩くのも便利ですよ。

今回は、ダイソーの『100円玉コインケース クリア』をご紹介しました。

気になるお値段は110円（税込）とリーズナブルなので、気軽に試せるのも嬉しいですね♪

SNSでも話題のアイテムなので、さっそくダイソーでチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。