テクノロジーズ<5248.T>が後場終盤になってマイナスに転じている。午後３時ごろに２６年１月期の連結業績予想について、売上高を１９９億３５００万円から１１３億３９００万円（前期比１８．４％減）へ、営業利益を２５億５８００万円から２３億６３００万円（同３５．９％増）へ、純利益を５億５２００万円から４億９５００万円（同８６．３％増）へ下方修正したことが嫌気されている。



再エネソリューション事業で、予算策定時には期中の引き渡しによる売り上げ計上が可能としていた案件について、一部の地権者との交渉などにより翌期以降にずれ込む影響があるほか、従来はグロスによる売り上げ計上が可能と判断していた案件について、協議によりネットによる売り上げ計上へと収益の測定基準を変更したことが響く。



なお、同時に発表した第３四半期累計（２～１０月）決算は、売上高５７億８２００万円（前年同期比３１．１％減）、営業利益７億２８００万円（同８．２％減）、純利益７８００万円（同２０．４％減）だった。



出所：MINKABU PRESS