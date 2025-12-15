ÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»á¡¢¡Öº£Æü¤Ï¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×...¡Ö¼èºàµñÈÝ¡×½ä¤ë¥³¥á¥ó¥ÈÈÝÄê¡¡¥Æ¥ì¥ÓÀÅ²¬¡¢ÊóÆ»¤Ï¡ÖÅ¬Àµ¡×
ÀÅ²¬¸©°ËÅì»ÔÄ¹Áª¤ËÍîÁª¤·¤¿ÅÄµ×ÊÝ¿¿µªÁ°»ÔÄ¹¤Ï¡¢ÁªµóÅê³«É¼Æü¤Î2025Ç¯12·î14Æü¡¢¡Öº£Æü¤Ï¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤ÆÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¥Æ¥ì¥ÓÀÅ²¬¤¬Êó¤¸¤¿¡£ÅÄµ×ÊÝ»á¤Ï¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢Æ±Æü¤ËX¤Ç¤³¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÈÝÄê¡£¥Æ¥ì¥ÓÀÅ²¬¤ËÂÐ¤·¡Öº£¸å¤ÎÁªµóÅù¤Ë´Ø¤¹¤ë¼èºà¤Ï¤ª¼õ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£
¥Æ¥ì¥ÓÀÅ²¬¤Ï¡¢ÊóÆ»¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÅ¬Àµ¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Æ¥ì¥ÓÀÅ²¬¤Ë¡ÖÁªµóÅù¤Ë´Ø¤¹¤ë¼èºà¤Ï¤ª¼õ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×
¥Æ¥ì¥ÓÀÅ²¬¤Ï15Æü0»þ²á¤®¡¢¸µ»ÔµÄ¤Î¿ùËÜ·ûÌé»á¤¬ÅöÁª¤·¤¿¤È¤ÎÁªµó·ë²Ì¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÅÄµ×ÊÝ»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Áªµó·ë²Ì¤¬È½ÌÀ¼¡ÂèÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»Ñ¤ò¸½¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£¥Æ¥ì¥ÓÀÅ²¬¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÅÄµ×ÊÝ»á¤¬¡Ö¤¤ç¤¦¤Ï¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¿Ø±Ä´Ø·¸¼Ô¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤Ê¤ª¡¢ÅÄµ×ÊÝ»á¤¬¼èºà¤Ë±þ¤¸¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬»Ñ¤ò¸«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÀÅ²¬°Ê³°¤Ë¤âÊ£¿ô¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÅÄµ×ÊÝ»á¿Ø±Ä¤Ë¤Ï¼èºà¿Ø¤¬µÍ¤á¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÆüÉÕ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¿Ø±Ä´Ø·¸¼Ô¤òÄÌ¤¸¤Æ¼èºà¤Ë¤Ï±þ¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤»Ý¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÅÄµ×ÊÝ»á¤Ï15Æü¤ËX¤Ç¡¢¡Ö¥Æ¥ì¥ÓÀÅ²¬¤Ë»ä¤¬¡Øº£Æü¤Ï¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤ò¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÊóÆ»¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥Æ¥ì¥ÓÀÅ²¬¤ÎÊóÆ»¤òÈÝÄê¡£¡ÖºòÈÕ¤Ï¿¼Ìë¤ËÅÏ¤Ã¤ÆÂçÀª¤ÎÊóÆ»¤¬¼«ÂðÉÕ¶á¤ËµÍ¤á¤«¤±¤¿°Ù¡¢¼èºà¤ò¤ªÃÇ¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Öº£²ó¤ÎÊóÆ»¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥ÓÀÅ²¬¤«¤é¤Ï°ÍÍê¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤â¡¢º£¸å¤ÎÁªµóÅù¤Ë´Ø¤¹¤ë¼èºà¤Ï¤ª¼õ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Î»¾µ²¼¤µ¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢»º·Ð¿·Ê¹¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÅÄµ×ÊÝ»á¤Ï¼«Âð·ó¥«¥Õ¥§¤òÁªµó»öÌ³½ê¤È¤·¤ÆÆÏ¤±½Ð¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥Æ¥ì¥ÓÀÅ²¬¤Ï15Æü¡¢J-CAST¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¼èºà¤Ë¡¢¡ÖËÜ·ïÊóÆ»¤Ï¡¢ÅÄµ×ÊÝ»á¤Î¿Ø±Ä´Ø·¸¼Ô¤Ë¼èºà¤ò¤·¤Æ³ÎÇ§¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ç¡¢Å¬Àµ¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
°ËÅì»ÔÄ¹Áª¤Ï¡¢ÅÄµ×ÊÝ»á¤Î¼º¿¦¤Ë¤è¤ê14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÅÄµ×ÊÝ»á¤Î¤Û¤«¡¢¾®ÌîÃ£Ìé¸µ»ÔÄ¹¤Ê¤É9¿Í¤¬Î©¸õÊä¡£¿ùËÜ»á¤¬½éÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
