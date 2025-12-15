ＡＶＩＬＥＮが続急伸、ベル２４及び伊藤忠と業務提携◇

ＡＶＩＬＥＮ<5591.T>が続急伸している。この日、ベルシステム２４ホールディングス<6183.T>傘下のベルシステム２４及び伊藤忠商事<8001.T>と業務提携契約を締結したと発表しており、これを好感した買いが入っている。



ＡＶＩＬＥＮの強みである約４００人のエンジニア人材プールとＡＩ開発力、ベルシステム２４が有する業務プロセス変革コンサルティングの知見及び運用ノウハウ、伊藤忠商事が持つ企業のＤＸを支援するネットワークを結集することで、ＡＩエージェントのオーダーメイド開発・実装、ＡＩ人材へのリスキリング、ＢＰＯを包括的に支援するソリューションの提供を開始する。ＡＶＩＬＥＮでは５年で２００社への導入を目指すとしているが、２５年１２月期業績への影響は軽微としている。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



