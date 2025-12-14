「卓球・ＷＴＴファイナルズ」（１４日、香港）

卓球のシングルス年間王者決定戦の決勝が行われ、日本代表・張本智和がスウェーデンのモーレゴードと対戦。４−２で勝ち、初優勝を飾った。

世界ランキング５位の張本と同４位のモーレゴード。実力伯仲の熱戦となった。第１セットを１１−８で奪った張本だったが、第２セットは５−１１。第３セットは９−９から連続ポイントを奪い、２−１とした。

第４セットも１点を争う攻防に。９−１０から追いつきジュースに持ち込んだが、連続失点で落とした。第５セットは相手にマッチポイントを握られながら追いつき、ジュースの末に１４−１２で奪取。第６セットは５連続ポイントでリードを広げ、１１−２で一気に押し切った。

準々決勝ではフランスの難敵ルブラン、準決勝では同２位の中国・林詩棟を撃破。卓球年間王者決定戦で、日本勢初優勝を飾った。

張本にとっては４度目の決勝でついに優勝。「本当に嬉しい気持ちと信じられない気持ち、半分半分。でも、やっぱり嬉しい気持ちが大きいですかね。優勝も久しぶりなので、いろいろ詰まって嬉しいです」とうなずいた。

ファンの歓声を受け、英語で「本当に本当にありがとう。愛してます」とメッセージを送り、満面の笑みを浮かべた。