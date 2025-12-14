12月13日、お笑いコンビ・ウエストランドの井口浩之が自身のXで《出たくないって人を、無理矢理出すいじめっ子になっちゃったんだな》とポスト。さらに、《クソYouTuberが！ 全部言ってやろうか！！》など怒りをぶちまけていたのだが、現在は全て削除されている。井口は何をそんなに怒っていたのだろうか。

「ことの発端は12月7日に放送された関西テレビの『マルコポロリ！』です。この日のテーマは、『問題児モグライダー・ともしげに振り回される芸人たち』で、ともしげさんメイン回だったんですが、通常通りのポンコツぶりを発揮し、井口さんがメイン状態に。最近、井口さんの悪口がすごいという話の流れから、ともしげさんが《最近だとさらば青春の光の悪口もすごいです。さらばが神格化されすぎて》と話を振ると、ヒートアップ。《なんか、あいつらってもともと小汚い関西の芸人じゃないですか。いつの間にか、あいつらが“正解”みたいなツラして》と数多くのYouTubeチャンネルを抱え、ライブをすれば即完売という絶好調のさらば青春の光をディスり始めました。《コメント欄とかに『井口おもしろい。さらばのYouTube出れそう』…出るか！そんなもん！！ なんで上なんだよアイツらが！ チャンピオンでも何でもねえ。なんの大会も優勝してねえ》と、M-1王者のプライドを誇示。この一連をさらばの森田哲矢が発見、“（YouTubeに）出たそうやな”と判断して、動画を緊急で回し始めたんです」（芸能担当記者）

「さらば青春の光Official Youtube Channel」では、阿佐ヶ谷にある井口の所属事務所タイタンに向かう車中から動画がスタート。『マルコポロリ！』の件に加え、11日放送の『アメトーーク!!』（テレビ朝日）で井口が森田に《ホントは冴えない芸風の最低な人間なんだから》《YouTubeの馬鹿な信者を味方につけて》《出るか！ さらばYouTubeなんか！》と噛みついていたことも話題に。そのうえで、それなら出てもらおうとアポなし突撃の体裁で事務所前で待ち構えた。

「井口さんは事務所に現れ、路上でトーク。さらばのふたりはサブチャンネルも含めて6番組のカメラを回し、全部のYouTubeチャンネルに井口さんが出演する羽目になったわけですね。もちろん、事務所には話も通してアップしているのでしょうが、井口さん本人は明らかに嫌々状態。その後、自身のXで怒りをポストしたわけです」（前出・記者）

Xでは、井口が言うところの“馬鹿な信者”が大喜び。

《井口さん楽しくってファンになります！さらばの事も愛して下さいね》

《多分普通に2度と井口はさらばのYouTube出てくれないと思うし、そっちの方が井口らしくて好き。森田も本当に嫌がりそうなラインまでは弄ってないように見えた》

《森田、井口のこと大好きじゃんか…井口さん出てくれてありがとう by信者》

いったい、2人の仲はいいのか、悪いのか……。

「もちろん、どの番組でも井口さんは毒舌を通じてしっかりエンタテイメントをやり切っています。森田さんもそれをしっかり利用して自身のチャンネルをバズらせるというWin-Winですね。殺伐となるようなケンカではないのですが、Xの投稿を削除した経緯を考えると何かありそうですね。さすがに先輩に向かって言い過ぎたと思ったのか、本気でこれ以上出演するのが嫌なのか……。真相は井口さんのみ知るところですね」

さすがのM-1チャンピオンの切れ味だが……。