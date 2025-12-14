福岡市博物館で開催中の「ディズニー・アニメーション・イマーシブ・エクスペリエンス」にて、オフィシャルサポーターを務める風間俊介さんが出演する特別番組がFBS福岡放送で放送決定。

芸能界きってのディズニー愛の持ち主である風間さんが、イベントの見どころや魅力を余すことなく語り尽くします。

FBS福岡放送「ディズニー・アニメーション・イマーシブ・エクスペリエンス」特番

放送局：FBS福岡放送（日本テレビ系列）※福岡・佐賀エリアのみ

ミニ番組放送日時：12月14日(日)、21日(日)、28日(日) 各日17:25〜

60分特番放送日時：12月29日(月) 5:19〜6:19（「真相報道 バンキシャ！特別版」）

福岡市博物館で開催されている本イベントは、ディズニー・アニメーションの初期の名作から最新作までを、まるで映画の中に入り込んだかのような没入感で体験できる全く新しい催しです。

この魅力を伝えるべく、オフィシャルサポーターの風間俊介さんが登場します。

日曜夕方のミニ枠番組に加え、年末には「真相報道 バンキシャ！特別版」として60分の拡大版も放送され、ディズニーの夢と魔法の世界を深掘りします。

ディズニー・アニメーション・イマーシブ・エクスペリエンス

サバンナで動物たちに囲まれる『ライオン・キング』の世界や、ジュディと共に列車で向かう『ズートピア』、魔法の絨毯で空を飛ぶ『アラジン』など、数々の名シーンを映像と音楽で体験可能。

ウォルト・ディズニー・アニメーション・スタジオのクリエイターによる芸術とレガシーに包まれる空間は、全エリア撮影OKとなっており、思い出を写真に残すこともできます。

福岡会場限定特典＆オリジナルグッズ

大好評につき、平日の有料入場者限定で「福岡会場オリジナルステッカー（全6種・非売品）」を先着プレゼントする企画を会期終了まで継続実施中。

ランダムで1枚配布され、スマートフォンに貼れるサイズ感も魅力です。

会場では、このイベントだけのオリジナルグッズも多数販売されています。

インテリアとしても楽しめる「BOOK型ライト」や、愛らしい「ぬいぐるみ」、コレクションしたくなる「缶バッジ」など、ファン必見のアイテムが揃います。

圧倒的な映像美と音楽でディズニー映画の世界に浸る特別な体験。

「ディズニー・アニメーション・イマーシブ・エクスペリエンス」福岡会場の紹介でした。

（C）2025 Disney

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 風間俊介が見どころや魅力を余すことなく語り尽くす！FBS福岡放送「ディズニー・アニメーション・イマーシブ・エクスペリエンス」特番 appeared first on Dtimes.