Å·²¦»û¸ø±à¡ÊÂçºå»ÔÅ·²¦»û¶è¡Ë¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¥¨¥ê¥¢¡Ö¤Æ¤ó¤·¤Ð¡×¤Ç¸½ºß¡¢ ¥¢¥¤¥¹¥¹¥±ー¥È¥ê¥ó¥¯¡Ö¤Æ¤ó¥¹¥±¡Ê¤Æ¤ó¤·¤Ð¥¹¥±ー¥È¥ê¥ó¥¯¡Ë¡×¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

Æ±¥ê¥ó¥¯¤Ï2019Ç¯¤«¤éÂ³¤¯Åß¤Î¿Íµ¤¥¤¥Ù¥ó¥È¡£¤Æ¤ó¤·¤Ð¤Ç¤Ï12·î25Æü¤Þ¤Ç¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þー¥±¥Ã¥È in Âçºå ¤Æ¤ó¤·¤Ð¡×¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Â¿¤¯¤ÎÍè¾ì¼Ô¤Ç¤Ë¤®¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

±Ä¶È»þ´Ö¤Ï¡¢Ê¿Æü¡á14»þ～18»þ¡¢ÅÚÍË¡¦ÆüÍË¡¦½ËÆü¡á11»þ～20»þ¡£12·î31Æü¡¦1·î1Æü¤Ï11»þ～18»þ¡£ÍøÍÑÎÁ¡ÊÂß¤··¤Âå¹þ¤ß¡Ë¤Ï°ìÈÌ¡á1,900±ß¡¢4ºÐ～¾®³ØÀ¸¡á1,500±ß¡£ÅÚÍË¡¦ÆüÍË¡¦½ËÆü¤Ï60Ê¬À©¡£¥¹¥±ー¥È¥ê¥ó¥¯¤Î¾õÂÖ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï±Ä¶È¤òµÙ»ß¤¹¤ë¾ì¹ç¤¢¤ê¡£2026Ç¯2·î24Æü¤Þ¤Ç¡£

