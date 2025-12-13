¶¯¹ëÂç³Ø¤Î10ÈÖ¡¦¼ç¾¤¬JÆâÄê¡Ö¤³¤ÎÊä¶¯¤¨¤°¤¤¡×¡¡Ç¯ÂåÊÌ¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤¿°ïºà¤¬¡ÖÂ¨ÀïÎÏ¤Ç¤¹¡×
ÃÞÇÈÂç³Ø¤ÎMF»³ºêÂÀ¿·¤¬ÂçÊ¬¤Ë²ÃÆþ
¡¡ÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¤Ï12·î12Æü¡¢ÃÞÇÈÂç³Ø¤ÎMF»³ºêÂÀ¿·¤¬2026¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¥Á¡¼¥à¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÀµ¼°È¯É½¤·¤¿¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ÎÊä¶¯¤¨¤°¤¤¡×¡ÖÄ¶ÂçÊª¡×¤Ê¤ÉÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»³ºê¤Ï²£ÉÍFC¤ÎJr.¥æ¡¼¥¹¡¢²£ÉÍFC¥æ¡¼¥¹¤ò·Ð¤ÆÃÞÇÈÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¡£¥µ¥¤¥É¤«¤é¸Ä¿Í¤Ç¤ÎÆÍÇË¤Ç¼éÈ÷ÁÈ¿¥¤òÊø¤·¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç»Å³Ý¤±¤ë¥É¥ê¥Ö¥ë¤¬Ì¥ÎÏ¤ÎÁª¼ê¤À¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÞÇÈÂç³Ø¤Ç¤Ï¼ç¾¤òÌ³¤á¡¢ÇØÈÖ¹æ¤â10¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢³ÆÇ¯Âå¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤â¾·½¸¤µ¤ì¤ë°ïºà¤Î1¿Í¤À¡£¡£
¡¡»³ºê¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¡¢Î¾¿Æ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»Ù¤¨¤Ë¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤³¤³2Ç¯´Ö¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¶ì¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¬¤½¤Î¾õ¶·¤òÂÇÇË¤·¡¢¹â¤ß¤òÄÏ¤à¤¿¤á¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¡¢Ã¯¤è¤ê¤âÁö¤ê¡¢Ã¯¤è¤ê¤âÀï¤¤¡¢Ã¯¤è¤ê¤â¾¡Íø¤Ë¼¹Ãå¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î³Ð¸ç¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¥×¥ì¡¼¤Ç¼¨¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÀ¨¤¤¤Î¼è¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¡ª¡×¡Ö¤³¤ÎÊä¶¯¤¨¤°¤¤¡×¡ÖÄ¶ÂçÊª¡×¡ÖÀ¼½Ð¤¿¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤¦¤Á¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡×¡Ö¥ë¡¼¥¡¼¤È¤«´Ø·¸¤Ê¤¯Â¨ÀïÎÏ¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¨¡¢¤è¤¯¼è¤ì¤¿¤Ê¡Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢»³ºê¤ÎÇ®°Õ°î¤ì¤ë¥³¥á¥ó¥È¤ËÂÐ¤·¡Ö³Ð¸ç¤¬ÅÁ¤ï¤ë¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÍê¤â¤·¤¤¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢»³ºê¤ËÇ®»ëÀþ¤¬Ãí¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë