¡¡ÆüËÜ¼Ò²ñ¤Î¸½¾õ¤Ë¡¢¡ÖÃÙ¤ì¤Æ¤ë!³¤³°¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤!¡×¤Ê¤ó¤ÆÌÜ¤¯¤¸¤é¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£¤¤¤¨¤¤¤¨¡¢Â¾¤Î¹ñ¤Î³§¤µ¤ó¤âÍÌ¾¿Í¤ä²¦¼¼¤Î¥´¥·¥Ã¥×¤ä²¼¥Í¥¿¤ÏÂç¹¥¤¤Ç¡¢¼ã¼Ô¤Ï¤ª¥Ð¥«¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Ç¤«¤¹¤·¡¢¹âÎð¼Ô¤ÏÊÑ¤Ê¤³¤À¤ï¤ê¤Ç¼þ°Ï¤ò¿¶¤ê²ó¤¹¤·¡¢¤·¤ç¡¼¤â¤Ê¤¤ÃË½÷¤Î¥±¥ó¥«¤âÆü¾ïÃãÈÓ»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¤Ð!
¡¡¤½¤ó¤Ê¡¢¡Ö¾×·â¡×¡Ö¾Ð¤¨¤ë¡×¡Ö¥È¥Û¥Û¡×¤¬¥¡¼¥ï¡¼¥É¤ÎÀ¤³¦¤Î²¼À¤ÏÃ¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¡¢X¤Ç°µÅÝÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡ÖMay_Roma¡×¡Ê¤á¤¤¤í¤Þ¡Ë¤³¤ÈÃ«ËÜ¿¿Í³Èþ¤µ¤ó¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¿Í´Ö¤Î»×¹Í²óÏ©¤ä¹ÔÆ°¤Ê¤ó¤Æ¡¢´ðËÜ¤Ï°ì½ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹!
¥ï¥ó¥Ê¥¤¥È¥é¥Ö¤òµá¤á¤ë±Ñ¹ñ¥Þ¥À¥à
¡¡°ì»þ´ü¡¢¸½ÃÏ¤Î¼ã¤¤ÃËÀ¤È¥ï¥ó¥Ê¥¤¥È¥é¥Ö¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Ë¥Ð¥êÅç¤Ø½Ð¤«¤±¤ëÆüËÜ¿Í½÷À¤ÎÂ¸ºß¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¼Â¤Ï¡¢»ä¤¬Êë¤é¤¹¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¤â»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¸÷·Ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤Î¤Ï¡¢ÅÏ¹ÒÀè¤¬¥¢¥Õ¥ê¥«¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«À¾³¤´ß¤Ë¤¢¤ë¥¬¥ó¥Ó¥¢¡¢¥¶¥ó¥¸¥Ð¥ëÅç¤Î¤¢¤ë¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢¤Ê¤É¤Ï¡¢É÷¸÷ÌÀÕ»¤Ê¥Ó¡¼¥Á¤òÍ¤¹¤ë¥ê¥¾¡¼¥ÈÃÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¬¥ó¥Ó¥¢¹Ô¤¤Î¹Ò¶õ·ô¤È¥Û¥Æ¥ë¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥Û¥ê¥Ç¡¼¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡×¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢½ÏÇ¯¥Þ¥À¥à¤¿¤Á¤Ë¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£
¡¡Â¿¤¯¤Î¥¤¥®¥ê¥¹½÷À¤¿¤Á¤Ï¡¢¡Ö¤º¤Ã¤È¸½Ìò¤Ç¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò±£¤½¤¦¤È¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢½ÏÇ¯¤È¤Ê¤ì¤Ð¹ñÆâ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤ªÁê¼ê¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¼ã¡¹¤·¤µ¤ä¤¿¤¯¤Þ¤·¤¤ÆùÂÎ¤ò»ý¤Á¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¥Á¥ä¥Û¥ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÃËÀ¤òµá¤á¡¢Èæ³ÓÅª°Â²Á¤Ç¥ê¥¾¡¼¥Èµ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¥¬¥ó¥Ó¥¢¤ä¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢¤Ø¸þ¤«¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¥ê¥¾¡¼¥ÈÃÏ¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¸½ÃÏ¤ÎÃËÀ¤ÏË¤«¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Èà¤é¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¤ª¶â¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥À¥à¤ÏÌ¥ÎÏÅª¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤È»×¤¨¤ëWIN-WIN¤Î´Ø·¸¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥ï¥ó¥Ê¥¤¥È¤É¤³¤í¤«¤½¤Î¤Þ¤ÞÎø¿Í¤Ë¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢»ä¤ÎÃÎ¿Í¤â¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ø½Ð¤«¤±¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÎø¿Í¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£¥¢¥Õ¥ê¥«¤«¤éÎø¿Í¤ò¸Æ¤Ó´ó¤»¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç°ì½ï¤ËÊë¤é¤¹¡Ä¡Ä¤À¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿§Îøº»ÂÁ¤Ã¤Æ¥¥ì¥¤»ö¤Ð¤«¤ê¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡·ëº§¤¹¤ë¤È¡¢ÃËÀ¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹¹ñÀÒ¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤¹¡£ÃËÀ¤Ï¼«Ê¬¤Î²ÈÂ²¤ò¼¡¡¹¤È¥¤¥®¥ê¥¹¤Ë¸Æ¤Ó´ó¤»¡¢ºÊ¤ËÌÌÅÝ¤ò¸«¤í¤ÈÍ×µá¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ºÊ¤¬»ý¤Äºâ»º¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤â¸¢Íø¤¬¤¢¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤¹¤ë¡£Ì´¤«¤é³Ð¤á¤ì¤Ð¡¢¸½¼Â¤Ê¤ó¤Æ¤³¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿ºâ»º¥È¥é¥Ö¥ë¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤°¤¿¤á¡¢¸øÀµ¾Ú½ñ¤ÎºîÀ®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë½÷À¤â¤¤¤ë¤Û¤É¤Ç¤¹¡£¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¤Ï¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤Î¸¢Íø¤¬¶¯¤¤¤¿¤á¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤òÁê¼êÂ¦¤Î¿ÆÂ²¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸øÀµ¾Ú½ñ¤òÍÑ°Õ¤·¡¢ÊÝ¸±¤ò¤«¤±¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤â¤½¤â¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤Áê¼ê¤ÈÉÕ¤¹ç¤¦¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡Ä¡£
¡¡°ìÌë¤Î¥Ð¥«¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤¬¡¢°ìÀ¸¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤ÆËÜËöÅ¾ÅÝ¤â¤¤¤¤¤È¤³¤í¡£Íß¤Ï¤«¤¤¹¤®¤Ê¤¤¤Ë±Û¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆüËÜ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÂ¤ë¤òÃÎ¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¸ÀÍÕ¤¬¡£¥¤¥®¥ê¥¹¤Ë¤â¤½¤Î¼ê¤Î³Ê¸À¤Ï¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤·¤é¡£
¡¡¤È¤¤á¤¯¤³¤È¤Ï¤¤¤¤¤³¤È¤À¤±¤É¡¢¤Û¤É¤Û¤É¤Ë!
