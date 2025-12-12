フリードがついに帰還！新衣装の原案イラストやキャストコメントが到着！さらにメガスターミーもアニメ初登場！

テレ東系で毎週金曜よる6時55分から放送中のテレビアニメ「ポケットモンスター」、本日放送された121話「キャッチャー・イン・ザ・スカイ」で、宇宙に行っていたフリードがついに帰還しました！墜落してしまいそうなフリードの宇宙船を無事に着陸させるため、ライジングボルテッカーズとポケモンたちが奮闘。最終局面では、宇宙船を受け止めるため、キャプテンピカチュウがひこうテラスタルに！


無事帰ってきたフリードとライジングボルテッカーズは、ラクアで離ればなれになってしまった以来、久しぶりの再会となりました。そして、フリードが「スターミー教官」と呼んでいる新たな仲間、メガスターミーも登場！見どころが目白押しのエピソードとなりました！

今後のフリードの活躍、そしてライジングボルテッカーズの冒険からも目が離せません！








フリードの帰還、ポケモンたちの活躍の様子は見逃し配信で見られます！ぜひチェックしてください。

そして、宇宙から帰還したフリードの原案イラストも初公開！これからの活躍も必見です！


【キャラクター原案】
ゲームフリーク 金子智美

フリード役・八代拓さんからもコメントが到着！



久しぶりのフリードの登場、そしてこれからの期待について語っていただきました。
より深く語っていただいたコメント動画はアニポケ公式Xで公開中、そちらもぜひチェックしてください。

【八代拓さん コメント】


まさかフリードが宇宙からあんな形で帰ってくるなんて…！と僕自身も驚きましたが、みんなのおかげで無事帰還することができました！フリードとしてライジングボルテッカーズのみんなと会話するのが久々だったので、個人的にもとても嬉しかったです！1年経って髪型や服装が変わっていたり、スターミー教官という新しい仲間も増えたりしているので、ぜひ注目してほしいですね。

フリードがいない間、リコたちの冒険を見守ってくれてありがとうございました。まだまだこれからも色々なエピソードが待っていますので、引き続きアニポケを楽しんでいただければと思います！

12月19日（金）放送「灼熱の翼！ロイVSフリード」



宇宙での調査から帰ってきたフリード。スターミー教官との出会い、新たに掴んだラクリウムの情報を語る。そして、ロイはフリードとバトルすることにー。しかも、負けたらライジングボルテッカーズは解散！？
憧れの存在であるフリードとリザードンに挑む、ロイとラウドボーン！
ロイはフリードを超えることはできるのかー！？


12月19日（金）放送の122話では、リザードンが活躍するミニアニメも放送されます！本編に加えてこちらもお見逃しなく！また、リザードンの情報が盛りだくさんの「リザードン大進撃」キャンペーンも開催中です！ぜひチェックしてください。

テレビアニメ「ポケットモンスター」に関する情報は公式HP、公式Xをチェック！
