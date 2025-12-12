『パラダイス』シーズン2、2026年2月23日より配信！予告編が解禁

大統領殺害の裏に隠された真実を描いたクライムサスペンス『パラダイス』待望の新シーズンとなるシーズン2が、2026年2月23日（月・祝）よりDisney+（ディズニープラス）にて見放題独占配信！

シーズン2では“パラダイス”の外へ…

エミー賞を3度受賞し、アカデミー賞のノミネート経験も持つ『ブラックパンサー』のスターリング・K・ブラウンが主演を務めるクライムサスペンス。『THIS IS US／ディス・イズ・アス』のクリエイター、ダン・フォーゲルマンが、同作でラスターリング・K・ブラウンと再びタッグを組み、世界トップの著名人や有名人らが暮らす上流階級の穏やかな住宅街が、大統領殺害という衝撃的な殺人事件によって崩壊する様子を描いた大人気シリーズ。

シーズン1の最後では、大統領殺害の真実が少しずつ明らかになるにつれ、町のように構築された地下都市（シェルター）“パラダイス”の裏に隠された陰謀、そして地下に閉じ込められた人々の知られざる事情が浮き彫りになる。シーズン2では、ザビエル（スターリング・K・ブラウン）が妻・テリを探して外の世界へ出る。そして、パラダイスに移住した“あの日”以降の3年間を人々がどのように生き延びてきたのかを知ることになる。一方で、パラダイスの起源にまつわる新たな秘密が明らかになっていく―。

さらにこの度、謎解明への期待が高まるティザートレイラーとティザーアートが解禁！ 映像では、墜落した航空機の中で意識を取り戻したザビエルが、外の世界の危険性を知り、このままでは生き残れないと悟るが、それでも妻を探しに行くことを決意する様子が描かれている。さらにまだ誰も知らない大きな秘密が隠されていることも明らかになり、地下都市だけではない重要な何かが人々の生活を脅かしていることを示唆する内容となっている。

前シーズンに続き、『フォー・オール・マンカインド』のクリス・マーシャルや2021年に『メア・オブ・イーストタウン／ある殺人事件の真実』でエミー賞助演女優賞（リミテッド／アンソロジーシリーズのドラマまたは映画部門）を受賞したジュリアンヌ・ニコルソン、ニコール・ブライドン・ブルーム（『LAW & ORDER：性犯罪特捜班』）、サラ・シャヒ（『赤と白とロイヤルブルー』）、エヌカ・オクマ（『ワーキングママ』）ほか、スターリング・K・ブラウン演じるザビエルの子どもを演じるアリーヤ・マスティンとパーシー・ダッグス、そして大統領の息子を演じたチャーリー・エヴァンスらが続投。

さらにブラッドフォード大統領役のジェームズ・マースデンや、シェイリーン・ウッドリー（『きっと、星のせいじゃない。』）、トーマス・ドハーティ（『ディセンダント』シリーズ）、本作でビリー・ペースを演じるジョン・ビーヴァーズ（『アニマル・キングダム』）もゲスト出演する。

製作総指揮には、主演のスターリング・K・ブラウンに加え、『THIS IS US／ディス・イズ・アス』の原案・脚本・製作総指揮を務め、『塔の上のラプンツェル』、『カーズ』の脚本も手掛けたダン・フォーゲルマン、そしてジョン・レクアやグレン・フィカーラ、ジェス・ロセンタル、スティーヴ・ビアーズといった『THIS IS US／ディス・イズ・アス』の製作陣が勢ぞろい。さらに映画『マイ・エレメント』の脚本を手掛けたジョン・ホバーグも参加している。

2025年12月8日（現地時間）、映画とTV／配信ドラマに贈られる第83回ゴールデングローブ賞のノミネートが発表され、主演のスターリング・K・ブラウンがドラマ部門・男優賞にノミネートされた。

『パラダイス』シーズン1は、Disney+（ディズニープラス）で独占配信中。（海外ドラマNAVI）

