

『House of Vampire 〜Dive into ENHYPEN Chronicle〜』キービジュアル

HYBE JAPANは、日本オリジナルの企画として、HYBE MUSIC GROUPアーティストとして初となる没入型楽曲体感ミュージアム『House of Vampire 〜Dive into ENHYPEN Chronicle〜』を、2026年2月5日から3月16日まで東京・新宿住友ホールで開催する。

デビュー5周年を迎えるENHYPENは、デビュー以来、独自のヴァンパイアコンセプトで愛されてきたグローバルグループ。最新のワールドツアーでは世界各地の大型公演会場を埋め尽くし、全世界67万人以上を動員。”K-POPトップティアグループ”としてキャリアハイを更新し続けている。

『House of Vampire 〜Dive into ENHYPEN Chronicle〜』（ハウス・オブ・ヴァンパイア 〜ダイブ・イントゥ・エンハイプン・クロニクル〜）は、ENHYPENの核となる「ヴァンパイア」のコンセプトと、これまでの楽曲世界を重ね合わせた、没入型楽曲体感ミュージアム。来場者は「同じ血族（コウモリ）」となり、彼らの物語（叙事詩）の一部を追体験。

本ミュージアムでは、デビュー作の『BORDER : DAY ONE』から『ROMANCE : UNTOLD -daydream-』まで、ENHYPENの音楽とストーリーをテーマにした7つの部屋を巡ることで、まるで登場人物のひとりとしてミュージックビデオの世界に入り込んだかのような、特別な体験を楽しめる。イベントストーリーあなたの元に届いたとある館への招待状そこは時が止まってしまった7人のヴァンパイアの棲家足を踏み入れれば現実は消え去り、五感は完全に支配される夢幻の旋律が閉じ込められた部屋を巡り、辿り着くのは隠されたエピローグ彼らの紡ぐ物語を完成させるのは…？

「Japan to Global」戦略の具現化。3D LEDディスプレイ技術で実現する深い感覚支配

本プロジェクトは、HYBE JAPANが日本オリジナル企画として主催・企画・制作の全てを担うことで、「Japanto Global」戦略を具体化するもの。ミュージアムには、来場者の五感を震わせる体験を実現するため、最新の3D LED技術が用いられ、3Dグラスを通して深い没入感が体験できる仕様が施されている。

3D LEDディスプレイ・システムを採用。独自の偏光フィルターをLEDディスプレイに施工しており、専用3Dグラスを通して見ることで、映像が空間の中に立体的に立ち上がり、自分の周囲の空間そのものが楽曲世界に変容していくような立体感を体感できる。

この3D映像演出により、メンバーの存在感や世界観が視界一面に広がり、どこを見ても作品世界から逃れられない、“感覚が支配されていく”ような没入感を生み出します。映像と現実空間の境界が溶け合う中で、来場者はENHYPENが作り上げてきた世界の中に、身体ごと引き寄せられていくような圧倒的な臨場感を味わうことができる。

また、入場時からコウモリ（血族）への“変身”を演出する特別なアイテムや、フラッシュ撮影によって画面が劇的に変化するフォトスポットなど、物語の前後をつなぐ仕掛けも多数用意し、ストーリーへの没入感と来場者同士の一体感を高める。展示の最後には、ENHYPENが紡ぐ「永遠に続くクロニクル」のストーリーにおいて、来場者が自らの選択によって進む道を選ぶことになる二つの扉が待ち受けている。

本ミュージアムは、ファン（ENGENE）の皆様はもちろん、先進的なテクノロジーを駆使した展示会に関心のある方や、K-POP全般に関心のある方にも楽しんでいただける画期的なコンテンツ。

HYBE JAPAN 音楽映像事業代表 イ・スヒョン コメント

本ミュージアムは、グローバルに活躍するENHYPENを多角的に、そして五感で深く理解していただき、来場される皆さまにより豊かな体験をご提供することを目指しました。本プロジェクトは、HYBE JAPANが企画・制作を主導する、日本発コンテンツ創出に向けた重要な取り組みです。私たちが掲げてきた「Japan to Global」戦略を具現化するものであり、HYBEが擁するアーティストの魅力を新たな形に昇華した、世界に通用するキラーコンテンツになると確信しています。“ここでしか味わえない”没入型の企画として日本限定で開催します。開催期間中は、日本にお越しになる世界中のファンの皆さまに、この特別な体験を楽しんでいただければ幸いです。

開催概要

『House of Vampire 〜Dive into ENHYPEN Chronicle〜』開催期間 2026年2月5日（木）〜3月16日（月）会場 新宿住友ホール（東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビルB1F）イベント公式サイトhttps://www.hybejapan.events/enhypen/immersive-houseofvampire