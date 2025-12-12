この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

教養YouTuberのすあし社長氏が運営するYouTubeチャンネル「大人の学び直しTV」が、「量子コンピューターとは何か？超わかりやすく解説します【5年後の技術革命】」と題した動画を公開。現代のコンピューターとは根本的に異なる計算原理を持ち、未来の社会を一変させる可能性を秘めた量子コンピューターの仕組みと影響について、分かりやすく解説した。



すあし社長氏はまず、私たちが普段使うコンピューター（古典コンピューター）が「0か1」のどちらかの状態を示す「ビット」で情報を処理するのに対し、量子コンピューターは「0であり、かつ1でもある」という重ね合わせの状態を取れる「量子ビット」を用いる点が根本的な違いであると説明する。この性質により、古典コンピューターでは膨大な時間がかかる「組み合わせ爆発」と呼ばれる問題を、並列的に処理し、瞬時に最適解を導き出すことが可能になるという。



動画では、この複雑な概念を「巨大な迷路を解くネズミ」に例えて解説。古典コンピューターが一つの道を試すことしかできないのに対し、量子コンピューターは「迷路全体に水を流し込み、最短ルートを一瞬で見つけ出す」ようなものだと語った。この驚異的な計算能力は、すでに2019年にGoogleが「量子超越性」として実証済みで、当時の最速スーパーコンピューターで1万年かかる計算を、わずか200秒で完了させたと紹介した。



すあし社長氏は、この技術が5年から10年で実用化され、新薬開発や新素材、金融、AI、物流などあらゆる分野で革命的な変化をもたらすと予測。一方で、現在の暗号技術を容易に解読してしまうリスクも指摘し、新たなセキュリティ技術の開発競争が始まっていることにも言及した。量子コンピューターは、私たちの社会に大きな可能性と新たな課題の両方をもたらす技術であることが示唆されている。



