ホワイトハウスのレビット報道官は、日中関係の悪化をめぐり、トランプ大統領が日米同盟を維持しつつ、中国とも良好な関係を築く必要があると考えていると述べました。

【映像】レビット報道官の発言

「トランプ大統領は、アメリカは日本と強力な同盟関係を維持しながら、中国とも良好な協力関係を構築できる立場にあるべきと考えている」（レビット報道官）

レビット報道官は11日の記者会見で、日中の軍事的な衝突への懸念やアメリカの対応について聞かれ、「トランプ大統領は高市総理と非常に良好な関係を築いていて、日本はアメリカの重要な同盟国だ」と述べました。

一方、中国について、「トランプ大統領は習近平国家主席とも良好な関係を築いていて、このことはアメリカにとって有益だと確信している」と述べました。そのうえで「トランプ大統領は日本との強力な同盟関係を維持しつつ、中国とも良好な関係を構築できる立場にあるべきだと考えている」と指摘し、中国に対する批判を避けました。

アメリカ国務省の報道担当官は9日、中国軍機による自衛隊機へのレーダー照射をめぐり「中国の行動は地域の平和と安定に資するものではない」とコメントしていました。（ANNニュース）