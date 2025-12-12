2026年ワールドカップ、”史上最強”の日本代表はどこまで行けるのか？「死の組」突破へ勝負を分ける3つの条件

12月5日（日本時間6日未明）にワシントンで行われた2026年北中米ワールドカップ（W杯）抽選会。

森保一監督が時折、笑みを見せつつも「非常に厳しいグループ」という言葉を5回も繰り返した通り、日本はオランダ、アルバニア・ポーランド・スウェーデン・ウクライナの欧州プレーオフ勝者、チュニジアといった難敵揃いのF組に入った。

「2026年W杯優勝」という壮大な目標に近づこうと思うなら、やはりF組を1位で通過することが最優先。まずはグループリーグ3試合で確実にポイントを重ねる術を徹底的に追求すべきだ。

果たして、”史上最強”とも評される日本代表はどこまで勝ち進めるのか？ 初制覇への条件を探る。

気候と移動負担を制する「ベースキャンプ戦略」

そこで最重要テーマになるのが、最高のコンディション作り。森保監督は抽選会の後、事前キャンプ地とベースキャンプ地の視察に赴いている模様。前者はモンテレイでの試合が入ったため、メキシコでのトレーニングが有力視されている。そして大会開幕直前にベースキャンプ地に移動するが、ダラスで2試合が組まれているのを踏まえると、その近郊の施設を抑えられればベスト。実際、その方向で進んでいる模様だ。

「我々は最速でW杯出場権を獲得できたので、いろんな準備ができています」と指揮官も自信をのぞかせたが、ダラスやモンテレイが試合会場になった場合の想定も済んでいるはず。

暑さ対策をしつつも、移動負担を減らし、疲労を軽減できる場所を確保したうえで、選手たちがつねにいい状態を保ち続けることが、長丁場のW杯を乗り切るための生命線。環境作りに関しては日本サッカーの経験値や交渉力、判断力が試されることになる。

最高の準備を進める一方で、選手たちにパフォーマンスを引き上げてもらう必要がある。11月の代表活動の後、代表メンバーの多くが欧州の所属クラブで活動。3月の代表活動期間まではそこに集中することになる。

こうした中、エースFW上田綺世（フェイエノールト）が今季オランダリーグ15試合出場18ゴールという破竹の勢いを見せ、田中碧（リーズ）も直近プレミアリーグ連続ゴールと気を吐いている。

南野拓実（モナコ）、鎌田大地（クリスタルパレス）、堂安律（フランクフルト）、久保建英（レアル・ソシエダ）ら主力級がコンスタントに出場しているのも安心材料と言える。

遠藤・冨安・三笘…主力負傷で見えた“新戦力の台頭”

その反面、キャプテン・遠藤航が直近12月6日のリーズ戦で負傷し、松葉杖姿で帰路に就いたことが報じられており、その動向が懸念されている。負傷で長期離脱中の冨安健洋、三笘薫（ブライトン）、伊東純也（ゲンク）、鈴木彩艶（パルマ）らの動向も気がかりで、半年後の本大会に間に合うのか、トップの状態を取り戻しているかが非常に気になるところだ。

今年は佐野海舟（マインツ）や鈴木淳之介（コペンハーゲン）といった20代前半の面々が急成長するといった”ケガの功名”もあったが、若手台頭がこの先も続く保証はない。

ただ、そういう突き上げがなければ、どうしてもチーム力が停滞してしまいがちだ。この半年間で我々を驚かせる新星がグングン成長してくれれば、森保監督も希望を持って本番に挑める。そういう流れになってほしい。

「まずは相手の国というよりも、自分たちがどんな戦いをしても力を発揮して、相手を上回っていくというところにフォーカスしたい。自分たちの力を100％発揮することをしっかり考えながら、相手の対策を今後していきたいと思います」

指揮官もこう語っていたが、やはり真っ先に目を向けるべきなのは自チームのこと。2026年6月の時点で日本の選手たちが持てる力の全てを出し切れる状態であるならば、オランダとも互角の勝負ができるだろうし、チュニジアには2002年日韓W杯の時のように勝利を手にできるはずだ。

まずターゲットにすべきなのは、1位通過、過去一度も達成していない決勝トーナメント勝利、そしてベスト8の壁を超えることだ。「最高の景色を2026」というスローガンの下、“史上最強”の呼び声の高い彼らには、ここから一気にギアを上げてもらいたいものである。

